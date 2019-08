Letošní Den židovských památek byl zajímavější o skutečnost, že v synagoze probíhá výstava nazvaná Dějiny Židů v Čáslavi. Ta byla zahájena v letošním roce, kdy si připomínáme 120 let od slavnostního otevření synagogy. Tehdy u toho byl dokonce císař František Josef.

Den židovských památek letos připadá na svátek Tiš'a be-av, při kterém si Židé připomínají zničení jeruzalémského chrámu. Zpřístupněno bylo více než padesát vybraných židovských památek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Návštěvníci tak měli možnost navštívit hřbitovy a synagogy, které nejsou volně přístupné, nebo prošly v posledních letech nákladnou rekonstrukcí. Mezi zpřístupněnými památkami nemohla chybět ani čáslavská synagoga v Masarykově ulici, jedna z nejhezčích v celé zemi.

„Dějiny židovské komunity v Čáslavi jsou dlouhé téměř sedm set let. My zveřejňujeme historii a hlavně příběhy konkrétních lidí, o které téměř šedesát let nikdo nestál, jakoby vše bylo neviditelné,“ prozradil nám autor výstavy Marek Lauremann. A dále dodal: „Že něco nevidíme ovšem neznamená, že to neexistuje. My se snažíme zaplnit bílá místa naší historie. Zaplnit je životem - to je cíl naší výstavy.“

Čáslavská synagoga je nádherná zdobná budova. Ale je to především memento. Je to „černé svědomí“, které nám připomíná více než sto židovských občanů a občanek, kteří se nikdy nevrátili do Čáslavi z pekla koncentračních táborů. Zlikvidovány tak byly i budoucí nenarozené generace.

Tuto hrůzu je třeba připomínat neustále, ale především dnes, kdy řada lidí opět zasévá semínko nenávisti a nesnášenlivosti do celé společnosti. A jsou to dokonce i námi placení politici. Je dobře, že zlu se postavili především mladí lidé a někteří i na vlastních předcích ostatním ukazují následky takového chování. Patří mezi ně Kristýna Myřátská, Jitka Šimková a Ema, Matěj a Marek Lauremannovi, kteří neúnavně provázejí návštěvníky čáslavskou synagogou!