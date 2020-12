/FOTOGALERIE/ Denní stacionář pro seniory Anima Čáslav funguje i v koronavirové době. Aby klienti, kteří tam docházejí, přišli na jiné myšlenky a nestresovali se všudypřítomnou hrozbou covidu, zahájili tady už společné přípravy na Vánoce. Společně s pečovatelkami klientky vyrábějí vánoční ozdoby.

Z výroby vánočních ozdob v denním stacionáři pro seniory Anima v Čáslavi. | Foto: Anima Čáslav

„V současné době, kdy jsme všichni stíháni takovou nejistotou kolem nás, si troufám říct, že se Anima má dobře. Je to díky mým kolegyním, ale i klientům, kteří docházejí do stacionáře. Protože naštěstí oproti jaru stacionář běží, klienti chodí a my jsme rádi, že se s nimi můžeme potkávat,“ uvedla ředitelka Anima Čáslav Markéta Dvořáková.