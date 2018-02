Dětem na Kutnohorsku začaly jarní prázdniny

Kutnohorsko – Jarní prázdniny začaly na Kutnohorsku. Každoročně spousta rodin s dětmi odjíždí na hory, kde si po celý týden užívají zimní radovánky. Jsou ale i rodiny s dětmi, kde si rodiče nemohou vzít dovolenou, a tak se děti po celý týden musí zabavit jinak. Na Kutnohorsku si mohou vybrat z bohatého programu.

Dům dětí a mládeže Dominik v Kutné Hoře nabízí dětem zábavu v podobě příměstského táboru. V pondělí 26. února povede Michal Smrkovský takzvaný Outdoorový den, v úterý si přijdou na své malí výtvarníci, protože Jana Štolbová uspořádá Výtvarný den a Kristýna Ronovská se ve středu postará o Sportovní den. Příměstského tábora se mohou zúčastnit dětí školního věku vždy od 8.30 do 16.30 hodin.

Nudit se nebudou ani děti z Čáslavi. Tam si pro ně Dům dětí a mládeže v Čáslavi připravil na jarní prázdniny program hned od pondělí do čtvrtka.

Pondělí má v čáslavském DDM podtitul Zábavné. Na děti od prvních tříd čeká tvoření, hry, soutěže a zúčastní se také zimní olympiády.

Úterý nese název Pohádkové. Děti se pobaví při sportovních soutěžích, hrách i tvoření.

Středa pak má podtitul Veselá a kromě her si je připraveno i tvoření z hmoty Fimo a hledání pokladu. Ve všechny dny bude program probíhat v době od od 8 do 15 hodin a organizátoři doporučují, aby děti měly k dispozici sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny.

Ve čtvrtek 1. března se pak zájemci vydají za dobrodružstvím hned do Prahy do JumpParku. Výletu se ale na rozdíl od předchozích dnů mohou zúčastnit pouze děti od čtvrté třídy, které jsou vyšší než 110 centimetrů. Sraz účastníků bude na vlakovém nádraží v Čáslavi v 8.30 hodin. Návrat je pak naplánován opět vlakem na 17.05 hodin.