„Na naší škole jsme v 1. pololetí hodnotili převážně známkami, pouze dvě děti byly hodnoceny slovně. U žáků, u kterých vyučující nemají dostatek podkladů ke klasifikaci, protože žáci nepracovali z různých důvodů dostatečně po dobu distanční výuky, jsme posunuli klasifikaci,“ uvedla ředitelka Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře Jaroslava Drabešová.

Naopak pouze slovně hodnotili žáky na Základní škole Hůrka v Kutné Hoře. Jde zde o běžnou praxi. „Děti hodnotíme slovně i za běžného režimu, reflektovali jsme jak prezenční, tak distanční výuku. Zaměřujeme se hlavně na strategie učení dětí, jejich dovednost proces si naplánovat a samostatně řídit, zmiňujeme také to, jak si děti se situací poradily, jak na ni pružně reagovaly. Popisujeme to, co vidíme v průběhu individuálních rozhovorů s dětmi v on - line prostředí i ve škole. Ve formativním hodnocení se snažíme vždy pojmenovat to, kde se dítě právě nachází, kam dál směřuje a jak toho dosahuje. Součástí jsou i naše doporučení a povzbuzení,“ popsala ředitelka školy Daniela Vodová.

Zároveň zdůraznila, jak moc obtížná je pro její školu téměř roční distanční výuka. „Situace je pro nás obtížná především proto, že naše učení je založeno na blízkých vztazích a vzájemných interakcích ve třídě i mimo ni. Rádi bychom se co nejdříve vrátili do školy, protože - i když vnímáme závažnost současné situace - na dětech vidíme stejně závažné projevy sociálního i psychického strádání,“ uvedla Daniela Vodová. Ve škole se proto nyní snaží vytvořit i v on - line prostředí atmosféru bezpečí a s dětmi se spojit i mimo běžné vyučovací hodiny. „Osobní kontakt je pro nás nenahraditelný,“ dodala.

To Jaroslava Drabešová naopak vnímá i značná pozitiva distanční výuky. „Žáci druhého stupně ve velké míře preferují distanční výuku, protože jim poskytuje více prostoru pro sebevyjádření. Je mezi nimi hodně žáků, kteří si zlepšili školní výsledky, protože v distanční výuce pracují bez stresu z vystupování před učitelem a spolužáky a ve vlastním tempu. Na prvním stupni je samozřejmě lepší variantou prezenční výuka, spolupráce s paní učitelkou a spolužáky,“ vysvětlila ředitelka.

I v době distanční výuky zde pracují s nadanými dětmi. „Na jaře získal žák 2. stupně naší školy první místo v on - line okresním kole zeměpisné olympiády a v tomto roce ten samý získal 2. místo v on - line okresním kole dějepisné olympiády. Jsme moc hrdí na jeho práci a výsledky,“ uvedla s neskrývanou pýchou Jaroslava Drabešová.

Ředitelka Základní školy Malešov Lenka Kolmanová zase poděkovala hlavně rodičům. „Vážíme si pomoci a podpory rodičů, kterým patří poděkování za spolupráci v této nelehké době. Čím déle trvá distanční výuka, tím více je to náročné pro všechny strany. Přejeme si, abychom mohli uvítat žáky co nejdříve ve školních lavicích a společně se podílet na plnohodnotném vzdělávání,“ uvedla s tím, že i většina žáků pracovala během distanční výuky svědomitě.