Nákaza nemoci covid-19 se na Kutnohorsku šíří rychle zejména ve školních kolektivech. V karanténě je aktuálně jedenadvacet tříd. „Na Kutnohorsku je v této chvíli (čísla se velmi rychle mění) 10 škol (mateřské, základní, střední) s výskytem koronaviru. Žádná z nich není uzavřená. Tříd v karanténě je momentálně 21,“ uvedla mluvčí Krajské hygienická stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Testování školáků na koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Dítě, které se dostane do kontaktu s pozitivně nakaženým spolužákem, by mělo podstoupit PCR test. V případě, že test podstoupený v časovém rozmezí, které určí příslušná hygienická stanice, je negativní, může se do kolektivu vrátit už po sedmi dnech. Pokud by dítě test nepodstoupilo, musí být v karanténě o týden déle, tedy celých 14 dnů.