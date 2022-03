I s ohledem na to, že si je vedení školy vědomé, že nikdo neví, jak dlouho tu děti z Ukrajiny zůstanou. Možná napořád. „My sice máme v rejstříku kapacitu školy uvedenou 350 žáků a nyní jich máme necelých 200, ale je nutné si uvědomit, že šedesát procent dětí máme s různými druhy znevýhodnění. Pro nás je strop dvacet dětí, to jsou dvě děti do každé třídy. Větší počet dětí bychom personálně nezvládli,“ uvedla ředitelka.

Na Kamenné stezce ale není výuka ukrajinských dětí žádnou novinkou. Ještě než začala válka na Ukrajině, se jich zde učilo osm. Většinou šlo o děti rodičů, kteří žijí a pracují v Kutné Hoře. Celkem jich tak na škole je nyní 18.

„Je skvělé, že tyhle děti můžou teď fungovat jako takoví naši tlumočníci. Přišly v průběhu minulého roku, kdy se učilo jen online a nebylo to pro ně vůbec jednoduché. Teď najednou nemusí být outsidery, ale naopak těmi, jejichž pomoc je velmi důležitá. Je na nich vidět, jak moc jim to dělá dobře a pomáhají moc rády. Je to pro ně nová dimenze fungování tady,“ poznamenala ředitelka.

Nově příchozí ukrajinské děti podle ní neumí česky ani slovo. „Máme proto v menších skupinkách češtinu pro cizince, paní učitelka si vzala teď i hodiny navíc tak, aby se nějak v češtině posouvaly. Je důležité i to, že se děti na hodinách češtiny vidí pohromadě a může tak vznikat nějaká komunita,“ řekla Andrea Melechová Ruthová.

V každé třídě navíc působí asistentka, která s pomocí google překladače rovněž ukrajinským žákům s výukou pomáhá.Nejdůležitější je podle ředitelky školy postupovat pomalu a nechat děti rozkoukat. „Navíc si myslím, že to nejhorší teprve přijde. Tyto děti nezažily válku na vlastní kůži, přesto je pro ně situace velmi obtížná. Děti, které byly a jsou svědky války, jsou teprve na cestě. Až dorazí, bude s nimi třeba pracovat úplně jinak, protože půjde o děti, které prožily válečné trauma,“ popsala tvrdou realitu ředitelka.

Podle jejího názoru by Ukrajince do jednotlivých škol měli nasměrovat už přímo v asistenčních centrech tak, aby je pak nemuseli z kapacitních důvodů odmítat. Ideálně do každé třídy ve městě umístit dvě děti.Ukrajinské děti na ZŠ Kamenná stezka už chodí i na obědy. „Za to jsem velmi ráda. Město jim obědy bude platit do doby, než je budou moci platit sami rodiče,“ doplnila Melechová Ruthová.