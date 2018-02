Děti se jeden den probudily do jara, druhý do léta a následoval podzim

Malín /FOTOGALERIE/ - Děti z mateřské školy Malín - U Skřítků se v tomto týdnu každý den probudily do jiného ročního období. Začínaly zeleným jarem, přešly do žlutého letního dne, po kterém následoval chladnější červený podzim. A jako mávnutím kouzelného proutku přišla modrá zima a to nejen ve školce, ale i venku.

včera 14:51 SDÍLEJ:

Autor: Redakce