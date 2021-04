/FOTOGALERIE/ První hodina vyučování byla vskutku netradiční. Pak už se vše řídilo rozvrhem. V I.B Základní školy Žižkov v Kutné Hoře bylo v pondělí vše naplánováno do posledního detailu. S testování žáků zde třídním učitelkám pomáhaly vychovatelky z družiny. Mimo jiného také dezinfikovaly lavice.

Z návratu dětí do Základní školy Žižkov v Kutné Hoře po skončení nouzového stavu. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Dvakrát v týdnu

Ačkoliv rodiče měli možnost účastnit se testování svých dětí, nikdo ji v této třídě nevyužil. „Velmi si této důvěry vážíme. O to víc, že víme, že mnozí rodiče s platnou legislativou nesouhlasí. Děti patří do školy a ne k počítači a pokud je toto zatím jediná cesta, jak se mohou do školy vrátit, musíme ji akceptovat,“ uvedla zástupkyně ředitele Jana Nedvědová. I ona zdůraznila, že se veškerý personál na Žižkově na děti moc těšil.