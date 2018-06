Děti v dětské skupině Paběňáček zažívají spoustu zábavy

Paběnice – Dětská skupina Paběňáček uprostřed obce Paběnice byla otevřena v dubnu. Skupinu nyní navštěvuje 10 dětí z Paběnic i okolních obcí ve věku od 2 do 5 let. Celková kapacita skupiny je 12 dětí. Děti zde prožívají spousty legrace a dobrodružství s kamarády. Absolvují dobrodružné výpravy do lesa, společně oslavili Mezinárodní den dětí. Oslavují také narozeniny a svátky svých skupinových kamarádů.

Autor: Redakce