Dětská hřiště v Kutné Hoře prošla proměnou za 400 tisíc korun

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - V posledních dnech mohli obyvatelé Dolní ulice v Kutné Hoře zaznamenat vznik nového dětského hřiště. To tam vyrostlo díky jejich žádosti. V místě je tak v současné době instalována herní sestava připomínající pirátský koráb a pružinové houpadlo, které jsou sice ještě obehnány páskou zakazující vstup, to by se ale mělo brzy změnit. Dolní ulice ale není jediným místem, kde se mohou rodiče a jejich děti využívat nové dětské hřiště.

Obnovy se dočkala i další hřiště ve městě. „V loňském roce došlo na základě pravidelných revizí k odstranění nevyhovujících hracích prvků, které byly v letošním roce nahrazeny. Jednalo se o dětská hřiště v ulici Puškinská a Ortenova,“ uvedla Božena Marhanová z technického oddělení Městského úřadu v Kutné Hoře. Menší hrací prvky pak byly doplněny na dětská hřiště v Poličanech, na Kaňku, v ulicích Benešova a Za Kolíňáčkem, kde nebyla žádná obměna provedena už delší dobu. „V Dolní ulici město přistoupilo k vybudování nového dětského hřiště na základě petice místních občanů. Herní prvky byly instalovány minulý týden, Technické služby tento týden provádějí drobné úpravy na dopadových plochách a postupně odstraňují zapáskování, čímž uvádějí prvky do provozu,“ doplnila Marhanová. Nové herní prvky na všech hřištích stály město téměř 400 tisíc korun. Kromě financí na nové hrací prvky musí město počítat i s prostředky na vlastní údržbu dětských hřišť. Pro letošní rok byla schválena částka 600 tisíc korun. Obnova dalších dětských hřišť se pro letošní rok nechystá. Ředitel Petr Geřábek by kutnohorské nemocnici rád vrátil dobré jméno Přečíst článek › Nová hřiště přibudou Město Kutná Hora má ve svém vlastnictví celkem 16 dětských hřišť s různými hracími prvky, dále 12 pískovišť, 4 zpevněné plochy pro míčové hry, 1 víceúčelové hřiště pro míčové hry a 3 lokality s posilovacími prvky. V nejbližší budoucnosti bude vybudováno dětské hřiště v lokalitě Třešňovka a v ulici V Zákoutí na Karlově. Tyto hřiště vybudují investoři bytové výstavby a předají do majetku města. Jedinou lokalitou, která v tomto směru trošku pokulhává za ostatními, je centrum města. Jediné hřiště, které zde mohou místní využívat, je v parku U Tří pávů. Není ve vlastnictví města. Na zbrusu nové hrací prvky, které mají být umístěny v rámci revitalizace v parku pod Vlašským dvorem, čekají lidé už několik let. Otevření parku by se měli dočkat příští rok. Dalším vhodným místem, kde město plánuje vznik zcela nového hřiště, jsou Městské sady. „Zde je ovšem nutné plochu řešit komplexně, což bude vyžadovat nemalé finanční náklady,“ vysvětlila Božena Marhanová. Cvičení v bazénu při hudbě se těší velké oblibě Přečíst článek ›

Autor: Hana Kratochvílová