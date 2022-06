V rámci Středočeského kraje lidé z Kutnohorska sice pár ordinací dětských psychiatrů najdou, ty mají ale většinou plné ruce práce se svými pacienty, u nichž pandemie covidu v mnoha případech potíže jen zhoršila. „Mám bohužel úplně plno. Na Kutnohorsku působil pan doktor Hartoš, ten ale zemřel,“ uvedla lékařka dětské a dorostové psychiatrie Lada Zahálková, která má ordinaci v Benešově.

Jak složité to je, když vaše dítě potřebuje psychiatra, ví i Michaela Ř. z Kutné Hory. Její syn má diagnostikovanou vývojovou dysfázii a poruchu autistického spektra.

České děti trápí deprese a úzkosti. Věnuje se jim méně psychiatrů, než je třeba

„Od jeho 3,5 let jsme sledováni odbornými lékaři. Dříve byl v Kolíně pan psychiatr Hartoš, ale po jeho smrti bylo velmi složité najít někoho jiného. Lékařka převzala pouze spádové pacienty a nám nezbylo než hledat. Přes rok jsme byli bez lékaře, ale u takto nemocných dětí, jako je náš syn, je mnohdy i den velmi znát,“ popsala nelehkou situaci mladá maminka.

Hledání nového psychiatra bylo podle ní velmi složité a často jí bylo do breku. Přes pojišťovnu si vyhledala seznam lékařů a začala s telefonováním. „Obvolala jsem devatenáct lékařů a nikdo nás nevzal. Když už by býval kývl na přijetí do péče, najednou byl problém spádovost,“ dodala k až neuvěřitelné situaci Michaela.

Psychiatričku nakonec našli až v Mělníku. Jenže než se dostali se synem na řadu, uběhl další čas a na první vyšetření k lékaři, kterého chlapec nezbytně potřebuje, se tak dostali až po roce a půl.

Chybí i dětští psychologové

Lépe na tom podle rodičů z Kutnohorska nejsou ani ordinace dětských psychologů. „Syn má diagnostikován Westův syndrom a potřebovali jsme dětského psychologa. Naše paní doktorka nám doporučila v Sedlčanech dětskou psycholožku Dagmar Brejlovou. Jezdíme k ní na kontroly jednou za rok. Syn je na ni zvyklí a tak jsem to ani měnit nechtěla. Ale je pravda, že všeobecně nikde poblíž nic není,“ popsala Tereza H.

Život ve strachu. Některé jedince trápí i těžko pochopitelné fobie

Ta má podobné zkušenosti i s další lékařskou specializací pro děti. „Dětského neurologa znám v Kutné Hoře jednoho a z velké nespokojenosti jsem od něj se synem odešla a měla jsem problém najít jiného. Nakonec jezdíme do Pardubic k panu doktorovi Munzarovi, s ním jsme moc spokojení,“ dodala.

Stejnou zkušenost má i Michaela, která kromě péče psychiatra potřebuje pro syna i psychologickou pomoc. „Měli jsme štěstí, že syn dochází do školy v Kolíně a tam se mezi maminkami rychle rozkřiklo, že je nová psycholožka v nemocnici. Vzala nás. Nikdy bych neřekla, že najít odborného lékaře je tak složité. Přitom tyto děti potřebuji péči co nejdříve a ne čekat další měsíce,“ uzavřela.

Spektrum psychických poruch u dětí a dospívajících, se kterými se dětští psychiatři setkávají, je velmi široké. Mezi nejčastější psychiatrické diagnózy patří: ADHD, úzkostné poruchy, fobie, deprese, tikové poruchy, bipolární afektivní porucha, schizofrenie, poruchy autistického spektra nebo poruchy příjmu potravy.