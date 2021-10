Vítězem se tam stalo hnutí ANO s téměř 35 procenty. To je sice hodně, avšak na okrese byly i obce, kde se vítězství hnutí Andreje Babiše dá nazvat z procentuálního hlediska drtivým. Třeba v Bramborech mu dalo hlas 52 procent voličů. V Bohdanči jej podpořilo 46 procent a v Bílém Podolí téměř 41 procent.

Komunistická strana se sice neprobojovala do sněmovny, na Kutnohorsku se však našli jejich voliči i na jiných místech. Vysoký podíl hlasů měli komunisté například ve Vodrnatech. Volilo je zde 11,62 procent lidí, naprosto shodně jako koalice PirSTAN a SPOLU. Uspěla zde ČSSD, tedy i další strana, která z voleb odešla jako poražená. Ve Vodrantech obsadila druhou příčku s téměř 19 procenty hlasů.

/FOTOGALERIE/ Devadesátiprocentní účast i strany mimo proud. Takové byly uplynulé volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Kutnohorsku. Mezi obcemi s největší volební účastí patřil Bludov, kde účast dosáhla osmdesát čtyři procent.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.