Bohdaneč /FOTOGALERIE/ - Letošní, celorepublikovou akci, na podporu dětského čtení, Noc s Andersenem, s přesahem do zahraničí, v pořadí již devátou v Bohdanči, posunuli na pátek 6. dubna. V letošním roce bylo dané téma na motivy pohádek O pejskovi a kočičce a také Rychlé šípy Jaroslava Foglara.

Děti se postupně začaly scházet v pátek večer po 19. hodině, do zútulněných prostor nad knihovnou, odložily si svá zavazadla a než se dostavili další anderseňáci, začaly si rovnou hrát a místnosti ožily smíchem a dětskými hlasy. Letos došlo k větší generační výměně, protože akce Noc s Andersenem je limitovaná věkem, pro děti do 12 let. Vypadla tedy loňská holčičí skupina. Místo ní ale přišly zase nové tváře, a tak byla letošní sestava znovu jiná, což nezměnilo nic na tom, že si to děti pořádně užily.