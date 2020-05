/FOTOGALERIE/ Po dvou měsících distančního vzdělávání otevřely základní školy své brány žákům devátých tříd. Hlavním smyslem je pomoci jim s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Základní škola Žižkov v Kutné Hoře připravila konzultační dny pro žáky devátých tříd celkem třikrát v týdnu - v pondělí, ve středu a v pátek v čase od 8 do 11 hodin, přičemž obsahem konzultací bude učivo z českého jazyka a matematiky vztahující se právě k přijímacím zkouškám.

Ze zahájení výuky po 'koronavirovém volnu' v pondělí 11. května 2020 v Základní škole Žižkov v Kutné Hoře. | Foto: archiv školy

„Žáci chodí do školy dvakrát v týdnu, přičemž se jednotlivé skupinky střídají. Je pro ně připraven blok učiva z českého jazyka a matematiky na čtyři vyučovací hodiny,“ uvedla zástupkyně ředitele pro druhý stupeň Irena Skaláková. Přihlásilo se celkem 45 žáků, kteří jsou přesně rozdělení do tří skupin. Škola zatím funguje bez jídelny, ta by se podle zájmu mohla otevřít až v druhé vlně - v pondělí 25. května, kdy se do školy začnou vracet žáci prvního stupně.