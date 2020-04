Dezinfekci budou lidem distribuovat ještě v sobotu

Dezinfekční přípravek Anti-Covid bude vedení Kutné Hory rozdávat ještě v sobotu 18. dubna od 9 do 17 hodin, a to na určených výdejních místech. Těch je několik: Na Šipší to je byt školní na adrese Jana Palacha 167, Hlouška - Tylovo divadlo, Masarykova 128, Malín - sokolovna, U Beránky 378, Žižkov - Kuželna TJ Sparta Kutná Hora, v centru to bude IC Sankturinovský dům a Spolkový dům; na Karlově ve sportovní hale Klimeška.

Dezinfekce Anti-Covid. | Foto: Zdeněk Hejduk