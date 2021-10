Co si od své nové pozice slibujete vy osobně? Zajímavou práci, doufám, že i dobrý kolektiv.

Z jakého pracoviště a pozice do čáslavské nemocnice přicházíte? Ze zdravotnické záchranné služby, z pozice lékař a personální manažer.

Co bude jedna z prvních věcí, které ve své nové funkci uděláte? Setkání se zaměstnanci. Tak, abychom zahájili dialog.

V čem naopak nemocnice ztrácí, co jsou její mínusy? Nemocnice ztratila nyní větší množství personálu, nebude lehké obnovit personální zabezpečení do původního stavu. Nyní tedy díky tomu čelí nelehké situaci.

Kde jsou podle Vás silné stránky nemocnice, v čem má budoucnost? Čáslavská nemocnice je v rámci sítě nemocnic významná svou polohou, je to městská nemocnice s letitou historií bezproblémového chodu a kvalitní péče o pacienty. Její budoucnost vidím i ve vybudování urgentního příjmu a zařazení do páteřní sítě nemocnic.

Proč jste se rozhodla přihlásit do výběrového řízení na post ředitele Městské nemocnice Čáslav? Jedná se o zajímavou pracovní pozici. Čáslavskou nemocnici považuji za důležitou.

/ROZHOVOR/ V polovině září jmenovala rada města na post ředitelky Městské nemocnice Čáslav padesátiletou Ditu Mlynářovou. Ta do funkce nastoupí v pátek 15. října. Lékařka, která má i právnické vzdělání, vidí budoucnost zařízení i ve vybudování urgentního příjmu a zařazení do páteřní sítě nemocnic.

