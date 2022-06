„Nechci tuto školku konkrétně jmenovat. Je třeba říci, že žádné opatření není stoprocentní a i při sebelepším systému se to může stát. Může dojít ke chvilkové nepozornosti učitelky, dítě může odejít s nějakým jiným návštěvníkem mateřské školy a podobně. Ani kamery to neřeší, protože by je musel někdo neustále sledovat. Ale jsem přesvědčen, že k dalšímu podobnému případu nyní hodně dlouho nedojde,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti), který má na starosti oblast školství.

Čtyřletý Petr odešel nepozorovaně z mateřské školy. Zastesklo se mu po matce

V kutnohorských školkách platí řada opatření. Pro vstup do budov byl rodičům předán kód s upozorněním, aby ho nepředávali dál. Na všech střediscích Mateřských škol Kutná Hora jsou rodiče v pravidelných intervalech upozorňováni, aby do budov při vstupu nepouštěli cizí osoby. Vstupní vrata jsou během provozu zabezpečována západkami mimo dosah dětí.

Z bezpečnostních důvodů a zároveň podle daných bezpečnostních předpisů je ale ve všech školkách výstup z budov opatřen klikami, což musí být podle nařízení požární ochrany. Každá budova se přesto od 8.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14.00 hodin zamyká.

Útěk dítěte ze školky: obec Miskovice nechá kolem mateřinky postavit vyšší plot

„Bezpečnostní kamery v našich školkách, kromě mateřské školy Benešova 7, bohužel nemáme,“ dodal Šnajdr. Zabezpečena je podle něho i Mateřská škola Pohádka v Kutné Hoře. Všechny vstupní prostory jsou osazeny dveřmi s koulemi z obou stran. Odchod z budov je možný pouze po stisknutí tlačítka, na které děti nedosáhnou. Oba vstupy na zahradu jsou zabezpečeny petlicí na vrchní části vrátek, mimo dosah dětí, a všechny přístupové cesty do školky jsou navíc pod kontrolou kamerového systému.