Investiční částka, o kterou by klub rámci nové koncepce sportu požádal, by se rovnala částce splátky.

Zastupitelé materiál odložili na příští jednání. K věci by se totiž ještě měla vyjádřit sportovní komise, která se problémem dosud nezabývala. „To považuji za docela zásadní, máme tu nějaký orgán, který je kompetentní, vypracoval tu koncepci sportu, ale zároveň nedostal šanci se k tomuto nějak nevyjádřit,“ uvedl opoziční zastupitel Zdeněk Jirásek (Město pro lidi) s tím, že podle něj nová koncepce sportu žádost o prominutí dluhu umožňuje.

„Podle té koncepce sportu je prominutí dluhu teoreticky možné. Principiálně si myslím, že v tomto případě tomu tak není. Odsouhlasili jste si půjčku a po roce splácení požádáte o prominutí, to prostě koncepce sportu nevyřeší,“ uvedl na adresu tenisového oddílu místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Celá „kauza“ se datuje až do roku 2017, kdy zastupitelé Kutné schválili poskytnutí půjčky Tělovýchovné jednotě Sparta Kutná Hora na nákup nafukovací tenisové haly ve výši 1,7 milionu korun. Tehdy se vedení oddílu zavázalo k jejímu splacení. Už o dva roky později, na podzim roku 2019, požádal tenisový oddíl město, aby mu byl zbytek půjčky odpuštěn. Doplatit přitom zbývalo 1,4 milionu korun. Tenisté jako důvod, proč chtějí po vedení města dluh odpustit, uvedli nutnost dalších investic do areálu. Jeho rekonstrukci a vylepšení by chtěli financovat právě z odpuštěného dluhu.

Zakopaný pes je podle nich v tom, že celý areál není v majetku města. To do něj tím pádem léta neinvestovalo a celá jeho údržba stála jen na samotném klubu. I to by měla nová koncepce vyřešit. „Jestliže máte své sportoviště na pozemcích města, můžete požádat o částku na údržbu sportoviště,“ zdůraznil Šnajdr.

Opoziční zastupitel a člen výboru tenisového oddílu Tomáš Havlíček (ODS) uvedl, že v době, kdy klub žádal město o půjčku, tady žádná taková možnost nebyla. „Půjčka byla tehdy jediným řešením, v hale několikrát spadla světla, rodiče už nechtěli děti pouštět na tréninky. Bylo to opravdu nebezpečné,“ řekl Havlíček a zdůraznil, že jen letos klub do oprav areálu investoval částku kolem 300 tisíc korun.

Naproti tomu jsou podle něj městská sportoviště, jako je například hala Klimeška, dotovaná. Kluby, která tato sportoviště v majetku města využívají, tak podle Havlíčka mají v podstatě dvojí dotování: jedno v podobě grantového systému a druhé ve sportovišti, o jehož údržbu se stará město a klubům navíc nabízí dotované hodiny.