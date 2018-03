Do Čáslavi zavítala spisovatelka a cestovatelka Danka Šárková

Čáslav – Besedu se spisovatelkou a cestovatelkou Dankou Šárkovou zorganizovalo Městské muzeum a knihovna Čáslav. Autorka představila své knihy a promítla fotografie z cest po Africe a Asii.

Danka Šárková je autorka společenských románů. Vydala třináct knih, čtrnáctá se chystá do tisku. V jejích knihách se vždy jedná o vztahy v rodinách, na pracovišti a některé jsou i s kriminální zápletkou. Vede kurzy automatického psaní dle vlastní metody. Cílem je otevření mysli, využití pravé hemisféry a schopnost vidět v obrazech, vnímat všemi smysly a přenést to na papír. Se svým partnerem procestovala Afriku a Asii, zajímá ji čínská medicína a taoismus. Žije na samotě v Krkonoších, obklopena přáteli z lidské i zvířecí říše.

Na první otázku, jak se dostala ke psaní, autorka odpověděla: „Už ve škole mě bavilo psaní slohů a tak jsem jednoho dne napsala svůj první článek - příběh o ženě, co se snaží říkat „ne“ do časopisu. Dokonce mi přišel první honorář v podobě kosmetické taštičky se šminkami.“ A tady to vypadá na dobrý konec, tedy vlastně začátek. Že tomu tak ale nebylo, potvrzuje spisovatelka v dalším vyprávění: „Ale pak přišel tehdejší tchán s časopisem v podpaží a řekl manželovi památeční větu: „Na co si to ta tvoje žena hraje, ona si hraje snad na paní spisovatelku?“ Není divu, že reakce byla přesně opačná. „Tehdy jsem si řekla, že budu psát dál,“ dodala autorka. A psala. Jen jméno si změnila, dokázala tak, že si s písmenky umí hrát nejen v knihách. Své jméno Šárka Denková si změnila na Danka Šárková a pod tímto pseudonymem píše úspěšně dodnes.

Danka Šárková je mezi čáslavskými čtenáři dobře známá, její knihy v místní knihovně patří mezi nejoblíbenější. Čáslavské posluchače si získala svou upřímností, spontánností, jednoduše řečeno „srdcem na dlani“. Však ji na více jak dvouhodinovou cestu do zasněžených Krkonoš pustili jen s příslibem, že se do Čáslavi v brzké době vrátí!“