Do Kutné Hory se vrací úsekové radary. Budou měřit hned na třech místech

Do Kutné Hory se vrací úsekové radary. Nově ale nebudou měřit jen v Malíně a Kouřimské ulici, ale také na Kaňku. S instalací obousměrných radarů už firma Gemos dopravní systémy začala. Do ostrého provozu by měly být spuštěny poslední lednový víkend.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

Z Malína a Kouřimské ulice zmizely radary loni na podzim kvůli končící smlouvě. Podle místostarosty Víta Šnajdra (Piráti) si nyní město pronajalo zařízení s veškerým příslušenstvím a softwarem na tři roky. „Měsíční nájemné je dvaatřicet tisíc korun bez daně za každý úsek,“ připomněl Šnajdr. Za tříleté nájemné za všechny radary tak město zaplatí téměř tři a půl milionu korun. Na pokutách od řidičů se mu to ale pravděpodobně několikanásobně vrátí. Jen za uplynulý rok se na obou radarech v Kouřimské a Novodvorské vybralo přes osm a půl milionu korun. Celkově to za dobu jejich provozování bylo podle vedoucí kutnohorského ekonomického odboru Moniky Bulánkové přes dvanáct a půl milionu. Jako první byl do provozu uveden radar v Malíně v říjnu roku 2018. Kutná Hora bude mít třetí radar, provozovatelem bude jedna firma Přečíst článek › Všechny radary musí projít dvoutýdenním zkušebním provozem, pak přijde na řadu validace a kalibrace. „Certifikaci zařízení na místě provede ve čtvrtek 28. ledna Český metrologický institut, jenž je jako jediný oprávněn provést úřední ověření, takzvanou kalibraci zařízení,“ doplnil místostarosta s tím, že k přenosu prvních dat, tedy přestupků, dojde pravděpodobně v pátek 29. nebo v sobotu 30. ledna. Firma Geos dopravní systémy, která uspěla ve výběrovém řízení, provozovala už předešlé úsekové radary ve městě. Metr krychlový vody vyjde v Kutné Hoře na stovku Přečíst článek › Kutnohorské radary měří řidičům průměrnou rychlost, stanovenou na padesát kilometrů v hodině, v úsecích označených bílými čarami. Přípustná hodnota, kdy řidič ještě vyvázne bez pokuty, je třiapadesát kilometrů v hodině, neboť se počítá s možnou odchylkou.

