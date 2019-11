Do oslav 17. listopadu se zapojila také Kutná Hora

/FOTOGALERIE/ Události 17. listopadu 1989 a přerod z totalitního režimu do demokracie si připomněli v Kutné Hoře. Program oslav zahájil koncertem Lešek Semelka. Byl to právě on, kdo spolu s Pavlem Zedníčkem přijeli 27. listopadu roku 1989, aby vystoupili na náměstí a pravdivě informovali stávkující o událostech v Praze. Potom pozdravili účastníky oslav Alexej Říha, zakladatel a pozdější předseda Občanského fóra, a současný starosta Josef Viktora.

Ze setkání u příležitosti 30. výročí sametové revoluce v Kutné Hoře. | Foto: Richard Karban

Následovalo promítání filmu z dílny studentů Gymnázia Jiřího Ortena, který mapoval názory středoškoláku na důležitost sametové revoluce a vývoje společnosti po ní. Potom se vydal průvod za zvuku zvonů k první zastávce, kterou byla pamětní deska na Havlíčkově náměstí, kde účastníci průvodu spolu se skauty za doprovodu studentského pěveckého sboru Gaudeamus uctili památku oběti komunismu. Slovo také dostali studenti střední průmyslové školy, kteří připomněli některé příběhy pamětníků. Následovalo položení věnce a kytic k pamětní desce. OBRAZEM: Kutnohorští studenti si připomněli 17. listopad Přečíst článek › Na další zastávce zahráli stínové divadlo studenti církevního gymnázia. Průvod dále pokračoval do Vorlíčkových sadů, kde se konalo vystoupení studentů Ortenova gymnázia inspirované životem Václava Havla, na pozadí politických událostí po celé období vlády Komunistické strany Československa. Samotný závěr oslav proběhl v chrámu svaté Barbory. Postaral se o něj pěvecky sbor Gaudeamus, který zazpíval Modlitbu pro Martu a Chorál svátého Václava. Sbor doprovodil na varhany Viktor Darebný. Při slavnostním slovu poděkoval arciděkan Jan Uhlíř z pořádající Římskokatolické farnosti, arciděkanství Kutná Hora, za spolupráci církevnímu gymnáziu, Gymnáziu Jiřího Ortena, střední průmyslové škole, SOŠ a SOU řemesel, místním skautům, městu za technickou podporu a nakonec i Bohu. Na úplný závěr zazněla stání hymna. OBRAZEM: V Kutné Hoře se demonstrovalo proti premiérovi Přečíst článek ›

Autor: Richard Karban