Původně se sice počítalo s tím, že se park veřejnosti otevře o pár dní dříve u příležitosti konání Královského stříbření Kutné Hory, to ale bylo kvůli pandemii koronaviru letos zrušeno.

„V tuto chvíli tedy žádný jiný termín dokončení než 30. červen není ve hře. Proto se dá předpokládat, že Kutnohořané budou moci do parku zavítat už o prázdninách,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Kávu nebo něco studeného k pití si ale návštěvníci parku v jeho prostorách prozatím nedají. „Možnost občerstvení přímo v parku se nabízí, ale zatím je to ve stavu diskuse. Nicméně přípravu pro případné připojení na vodu a elektřinu jsme nechali udělat,“ řekla Doušová.

Součástí rekonstrukce parku je i oprava "dolních" záchodků, u kterých muselo dojít kvůli jejich neutěšenému stavu, především kanalizace, k rozsáhlejším zásahům, než se předpokládalo.

Toalety „u žáby“ už jsou v provozu

Veřejné toalety v Pacákových sadech, místním známé jako WC u žáby, jsou po kompletní rekonstrukci znovu otevřeny. V provozu jsou denně od 9 do 18 hodin. Také jejich oprava byla finančně nákladnější, než byl předpoklad, jelikož se při odkrytí stropu zjistilo, že zatékalo do odvětrávání a že je narušena nosná konstrukce. Záchodky tak bylo nutné opravit kompletně. Prostor nad záchodky, který byl původně zatravněn, což způsobovalo zatékání do objektu, je nyní zadlážděn. Vznikla tak nová vyhlídka do parku v Pacákových sadech.

Nové toalety v těsném sousedství Vlašského dvora splňují všechny současné moderní standardy, nově navíc disponují sprchou a přebalovacím pultem. Záchodky budou návštěvníkům Kutné Hory i místním k dispozici po celý rok. „ S novými expozicemi Vlašského dvora, které by měly být zpřístupněny na podzim tohoto roku, se očekávají návštěvy zájemců o prohlídky i v zimních měsících, tudíž bude provoz těchto záchodků celoroční,“ uvedla místostarostka.

Záchodky v tuto chvíli provozuje firma, která vysoutěžila dvouletou smlouvu na provozování městských WC ještě na autobusovém nádraží a v Libušině ulici. Tato smlouva skončí na konci tohoto roku. Do té doby tak bude muset radnice rozhodnout, v jakém režimu se budou veřejné záchodky ve městě provozovat v budoucnu.