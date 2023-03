Kraj je nasadí hlavně na výkony Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem (linka S4/U4) a Praha – Kolín – Čáslav (spěšné vlaky R41). V případě linky do Kralup mají ve špičce jezdit zdvojené soupravy. To přinese nárůst kapacity ze 310 na 460 sedících. Mimo špičku naopak pokles na 230, což by podle Boreckého mělo stačit.

Zdvojovat ve špičce se mají jednotky i do Čáslavi. Na spěšných vlacích dnes jezdí v podstatě to nejhorší, co České dráhy v systému PID na koridorových tratích nabízejí. Cestující tak čeká zásadní změna k lepšímu.

České dráhy již jednotky objednaly

„Jsem potěšen, že zastupitelstvo tento krok schválilo. Je načase nahrazovat zastaralý vozový pak novou technikou. Zároveň musíme reagovat na neustále rostoucí poptávku po přepravě v rámci regionální dopravy v kraji i v Praze a také na postupné dokončování modernizace železniční sítě, kde je průběžně zaváděn zabezpečovač ETCS,“ dodal Borecký.

České dráhy již se Škodou Transportation uzavřely objednávku na 22 jednotek, uplatnily opci z velké rámcové smlouvy na 60 jednotek. „Uvolněné jednotky 471 se využijí k posílení vlaků kolem Prahy na jiných linkách,“ dodal náměstek generálního ředitele Českých drah a člen představenstva Jiří Ješeta.

Má jít například o nasazení na výkony mezi Prahou a Lysou nad Labem, kde vlaky přestávají stačit poptávce cestujících. Nové jednotky budou dvousystémové a vybaveny zabezpečovačem ETCS Level 2. Pořizovací cena jedné jednotky činí zhruba 165 milionů korun.

Nasazování nových jednotek se promítne i do vyšší ceny výkonu. V roce 2025 kraj zaplatí oproti stávající úrovni o 385 milionů korun více. V průměru se tak cena za vlakový kilometr pro celou objednávku Středočeského kraje při objemu 16 815 360,30 vlakových kilometrů zvýší o 28,57 Kč na 169,33 Kč/vlkm.