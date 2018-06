Do volebního boje v Kutné Hoře zasáhnou také Piráti

Kutná Hora – Od té doby, co v uplynulém roce uspěli při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejich preference rostou. V Kutné Hoře jim svůj hlas tehdy dalo téměř deset procent voličů. Podpory se jim ale dostává také na komunální úrovni. Řeč je o České pirátské straně neboli Pirátech.

Také oni se v říjnu ve volbách poprvé utkají o přízeň kutnohorských voličů. Jejich kandidátku povede teprve čtyřiadvacetiletý Štěpán Drtina. Ten ale svůj věk jako překážku rozhodně nevnímá. „Je pravda, že jsem politický nováček, ale zastávám názor, že vše je hlavně o píli a tvrdé práci. Zkušenosti se sbírají nejlépe v „první linii“. Navíc se mohu opřít o tým zkušených lidí, kteří mi budou k dispozici pro konzultace ve všech důležitých otázkách komunální politiky. Piráti si nehrají na výjimečnost individualit, ale upřednostňují sílu týmu,“ uvedl Štěpán Drtina.

Podle preferencí, které Piráti získali při parlamentních volbách, se dá usuzovat, že výrazněji zasáhnout také do komunální úrovně politiky a v obecních zastupitelstvech obsadí více, než třicet čtyři křesel, jak tomu bylo po volbách v roce 2014.

V Kutné Hoře budou úplnými nováčky. Jako handicap to ale rozhodně nevnímají, spíše naopak. Mají totiž šanci oslovit ty občany, kteří už jsou unavení vzájemnými šarvátkami komunálních politiků, kteří navíc s každými volbami mění stranický kabát.

„My samozřejmě hodně míříme na mladé lidi, ale zároveň také na všechny ty, kteří chtějí místní politiku vnímat jinak než stranicky. Vnímáme politiku jako službu občanům a pokud náš program osloví dostatek voličů a získáme jejich hlasy, tak máme šanci uspět. Veřejnost nás stále vnímá jako protestní stranu, přestože pirátský politický styl je možná demokratičtější než u většiny tzv. tradičních stran,“ uvedl Drtina s tím, že za úspěch budou Piráti považovat jakýkoliv dvouciferný výsledek.

Zároveň uvedl, že dopředu nelze vyloučit povolební spolupráci s žádnou stranou kromě KSČM a SPD. Do volebního boje se Piráti vydávají s jasnou strategií: chtějí občany přesvědčit o tom, že politika se dá dělat jinak. „Není to souboj o vliv, politika je v našem podání především služba lidem. V rámci města chceme hlavně otevřít místní politiku, velice nám záleží na kvalitním informování občanů o politickém dění a na zprůhlednění procesů a rozhodování městských orgánů. Chceme přinést svěží vítr do místních vod a ukázat, že i zaběhlé věci se dají dělat novým způsobem,“ doplnil Drtina.

V komunálních volbách v roce 2014 v Kutné Hoře zvítězila Šance pro Kutnou Horu, v těsném závěsu pak skončil tehdejší nováček voleb Kutnohorská změna, třetí pozici obsadilo hnutí ANO 2011 a v těsném závěsu za ním skončila ČSSD. Ještě v říjnu 2014 se Kutnohorská změna dohodla na koalici s ANO a ČSSD, vítězové voleb odešli do opozice. Koaliční smlouva mezi jednotlivými subjekty ale do konce volebního období nevydržela. Ve funkci ale nezůstal ani kutnohorský starosta Martin Starý, kterého po odvolání v prosinci loňského roku ve funkci nahradil dosavadní místostarosta města Josef Viktora.

- Česká pirátská strana byla založena v roce 2009, tehdy vystupovala pod zkratkou ČPS a to až do roku 2011, kdy došlo ke změně zkratky z ČPS na Piráti.

- Od voleb v roce 2017 je to třetí největší strana v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s 22 ze 200 křesel.

- po komunálních volbách obsadili Piráti v obecních zastupitelstvech celkem 34 křesel, v Mariánských lázních město vede "pirátský" starosta; v Praze tehdy Piráti získali 4 mandáty v zastupitelstvu hlavního města a 10 zastupitelů v místních radnicích

- parlamentní stranou se Piráti stali v roce 2012, kdy se do senátu probojoval Libor Michálek - společný kandidát KDU-ČSL, Strany zelených a Pirátů