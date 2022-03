Pro zdejší farnost, jakožto správce památky, to ale nebyl jednoduchý úkol. Do plánů oprav totiž významně zasáhla vlna covidu-19 a doba zavřených památek. Práce v roce 2021 tak musely výrazně zpomalit, neboť jsou financovány výhradně z turismu a návštěv kostnice a nedaleké katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele.

„Pokles návštěvnosti v roce 2020 oproti roku 2019 byl zhruba sedmdesát pět procent. O toto číslo klesl i příjem farnosti," uvedla ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec Radka Krejčí.

Oprava sedlecké kostnice nabírá výraznější zpoždění, práce však pokračují

I přes veškeré překážky se v Sedlci rozhodli v roce 2021 s opravami v kostele Všech svatých pokračovat. „Měli jsme však přesně stanovenou sumu osmi milionů korun, kterou jsme směli proinvestovat," doplnila ředitelka. Obnovy se tak kupříkladu dočkala i původní Santiniho štuková výzdoba v dolní kapli.

Také rok 2022 bude ale poznamenán úbytkem finančních prostředků. Zatímco budoucí bookshop si na otevření ještě chvíli počká, kosterní pyramida by se do prostor dolní kaple měla vrátit ještě letos. „Je to ale velmi náročný proces, jak z hlediska pracovních postupů, tak z hlediska finančního. Celková částka na opravu klenebního pole včetně renovace pyramidy je odhadována na 20 milionů korun," uvedla Krejčí.

Veškeré práce restaurátorů, které v dubnu započnou, budou pro návštěvníky viditelné. Kompletně by pyramida měla být sestavena v druhé polovině roku 2022.