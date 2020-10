„Přeorganizovat výuku, kdy se část žáků bude učit prezenčně a část distančně, jsme zvládli poměrně bez problémů. Je ale pravda, že jsme se na to připravovali v podstatě už od začátku nového školního roku. Počítali jsme s tím, že tato skutečnost může nastat. Žáci i pedagogové se naučili pracovat on-line v systémech Google Classroom a Google Meets,“ popsala ředitelka Základní školy ve Zruči nad Sázavou Ivana Stará.

Vcelku jednoduše prý zvládli i rozdělení žáků, kteří se budou učit prezenčně ve škole a těch, kteří se budou učit distančně doma. „Třídy A druhého stupně se v týdnu od 12. října budou učit ve škole, třídy B doma. Dopředu jsme na základě dotazníku zjišťovali, kdo bude domů potřebovat půjčit počítač. Preferujeme on- line výuku, žáci, kteří budou doma se budou učit normálně podle rozvrhu. Učitelé budou mít ve škole vyhrazenou učebnu s počítači, přes které on-line výuku pojedou,“ doplnila ředitelka s tím, že žáci, kteří se budou učit distančně, mohou po skončení on-line výuky přijít do školní jídelny na oběd.

To na jedné z největších základních škol na okrese, Základní škole Žižkov Kutná Hora, to měli o něco složitější. V jednotlivých ročnících jsou totiž i čtyři třídy. Rozhodli se to proto vyřešit rozdělením po sudých a lichých ročnících. V příštím týdnu se tak prezenční výuky budou účastnit žáci 6. a 8. ročníku – výuka bude probíhat zcela normálně podle rozvrhu. Distanční formu výuky budou mít žáci 7. a 9. ročníku, přičemž si to v následujícím týdnu prohodí.

Základní umělecká škola

Od pondělí 12. října je opět v plném rozsahu obnovena individuální výuka v Základní umělecké škole v Kutné Hoře. To se týká výuky nástrojů a zpěvu v podobě 1 učitel - 1 žák. Pokud je v hodině více žáků (zpěv, kytara či dechové nástroje), každý bude přítomen sám na části hodiny. Povinné je nosit v budově školy roušky, což neplatí pro hodiny zpěvu a dechových nástrojů. „Při výuce budou dodržována veškerá hygienická nařízení.

Kolektivní výuka probíhá do odvolání stále distanční formou. Věřím, že tato opatření budou pouze po nezbytně nutnou dobu a co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky,“ uvedla ředitelka školy Kateřina Fillová.

Respirátory pro pracovníky ve školství

Město Kutná Hora převzala v minulém týdnu více než dvanáct tisíc respirátorů FFP2 pro pedagogické pracovníky školských zařízení na celém území obce s rozšířenou působností (ORP). Počítá se s tím, že každý pedagogický pracovník by jich měl obdržet deset.