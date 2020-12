V Dobrodružném putování bylo úkolem navštívit vyznačené cíle a nasbírat celkem osmnáct kontrolních razítek do mapy, která sloužila zároveň jako soutěžní karta. Protože měla soutěž velký ohlas, připravují už organizátoři její další verzi na příští rok.

„Region je plný úžasných památek. Jen je potřeba některé zviditelnit. Oblast Kutnohorska a Kolínska je protkána historickými objekty, které mnohdy unikají pozornosti návštěvníku. Všichni většinou navštíví ty dominantní, a přitom se kousek od nich nacházejí místa, která silně ovlivnila naši historii. Jeden příklad za všechny. Několik málo kilometrů od chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře se nacházejí zbytky hradu Sion, sídla Jana Roháče z Dubé, který zde byl zajat a jeho popravou bylo prakticky ukončeno Husitství v Čechách," popsala Petra Ďoubalová.

O propagace těchto míst se stará právě společnost Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko. „Našim prvotním cílem je upozornit na mnohdy opomíjené památky v těchto dvou regionech. Úzce spolupracujeme s obcemi, farnostmi ale i s různými spolky, členy společnosti jsou i firmy spojené s turistickým ruchem," dodala.

Společnost nepropaguje jenom historické památky. „Upozorňujeme i na přírodní zajímavosti, vodní toky nebo třeba na technické památky. K výletům neodmyslitelně patří i občerstvení, a proto jsou našimi členy i různé restaurace, hotely, kavárny a například i řemeslný pivovar nebo vinařství. Prostě našim cílem je, přilákat do oblasti co nejvíce návštěvníků a nabídnout jim nejen cíle k aktivní turistice, ale i zajímavá místa k odpočinku,“ dodala Petra Ďoubalová, která se do Kutné Hory přistěhovala z podhůří Jizerských hor. „V Jizerských horách dominuje příroda a zde hraje prim historie. Ale obě jsou krásné," uzavřela.