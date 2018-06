Dobrovolní hasiči v Chotusicích oslavili 140. výročí

Příbram - Další velká výzva stojí před paratriatlonistou Janem Tománkem. V neděli se ve francouzském Besansonu pokusí navázat na předchozí vydařené závody světového poháru a připsat si body nejen do jeho hodnocení, ale také do rankingu zaručující nominaci na olympijské hry v Tokiu 2020, což je hlavní cíl, jehož splnění by znamenalo splnění velkého snu.