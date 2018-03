Dárců krve je dost, další ale nemocnice neodmítá

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ – Dobrých skutků není nikdy dost. Jedním z nich je i darováním krve. I když je na Kutnohorsku dostatek dárců, zájemci se vždy mohou přidat.

Na hematologicko-transfuzním oddělení v Čáslavi mají v současné době kolem třech tisíc odběrů krve každý rok. „Počet dobrovolných dárců je přibližně pořád stejný a pro nás dostatečný, a to kolem 3500,“ uvedla Pavlína Kunášková z hematologicko – transfuzního oddělení. Mezi dárci převažují prý muži, jsou jich až dvě třetiny. Podle Kunáškové mají lepší krevní obraz.

Přestože je dárců dostatek, nemocnice se novým dárcům nebrání. „Akorát nemohou jít darovat ze dne na den. My se ozveme, až budeme právě je potřebovat. Třeba za týden. Situace je stejná třeba i v Havlíčkově Brodě, kde mají také dostatek dárců,“ dodala.

Darování krve je věcí, která mnoha lidem přijde jako přirozená součást života. Někteří se tak stanou dárci hned, jak dovrší 18 let. Takovým příkladem je třeba Martin Černý z Čáslavi. „U nás v rodině chodí krev darovat babička, děda i moji rodiče. Přijde mi to správné. Jedná se o pomoc druhým,“ řekl mladý dárce. Zároveň ale podotkl, že chápe i rozhodnutí těch, kteří krev darovat nechodí. „Určitě to neberu jako povinnost a vůbec mi nepřijde špatné, pokud někdo krev nedaruje. Je to každého věc,“ zdůraznil Martin Černá a jako příklad uvedl svou známou, kterou pohled na krev děsí. „Když ji musí u lékařky odebírat krev, nesmí na jehlu a vůbec celý proces vidět,“ dodal Čáslavan.

Dárcem krve se ale zájemce může stát i mnohem později než na prahu dospělosti. Mnozí tak začnou s dárcovstvím třeba i po čtyřicítce. Důvody jsou různé. Třeba Michal Tvrdík začal darovat krev ve 42 let a vedl ho k tomu velice ošklivý zážitek, kdy byl blízko předčasné smrti. „Jel jsem večer za kamarádem. Začalo pršet a dostal jsem smyk a měl ošklivou autonehodu. Kdyby nebylo těch hodných lidí, co u mě zastavili a přivolali mi pomoc, asi by už bylo pozdě,“ popsal Michal Tvrdík, který po nehodě musel absolvovat hned několik operací a bez darované krve by nepřežil. „Už tehdy v nemocnici jsem se rozhodl, že musím začít dělat něco pro druhé,“ dodal. Po rekonvalescenci se stal dobrovolníkem v domově důchodců, a také začal darovat krev.