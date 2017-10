Dobrovolný hasič zemřel, rodině pomůže sbírka

Kutnohorsko - Nešťastná a velmi smutná událost přiměla vedení městyse Rataje nad Sázavou i místní Sbor dobrovolných hasičů (SDH) k tomu, aby společně vyhlásili veřejnou sbírku.

Na začátku září totiž náhle zemřel dlouholetý člen ratajského zastupitelstva a zároveň starosta SDH Rataje nad Sázavou Tomáš Strouhal. Událost je o to smutnější, že po sobě zanechal manželku a tři děti školou povinné. „Šel si normálně lehnout a už se neprobudil. Bylo mu teprve třicet osm let,“ popsal smutnou událost starosta městyse Luboš Kubát.

Vyhlášení Sbírky na pomoc pozůstalým je podle něj výrazem úcty k zemřelému i lidským soucítěním s pozůstalými. „Vzdáváme čest jeho památce a hluboce soucítíme se všemi, které tak nečekaně opustil. Abychom pozůstalým v této nelehké situaci pomohli alespoň malou měrou, rozhodli jsme se společně vyhlásit finanční sbírku,“ stojí v textu dokumentu.

Nápad vzešel jak od místních zastupitelů, tak členů hasičského sboru. Sbírka potrvá do konce listopadu a všichni, kteří do ní chtějí přispět, mohou peníze posílat převodem nebo vkladem na transparentní účet, možný je ale i vklad v hotovosti v pokladně úřadu městyse. Právě transparentnost účtu se stala sporným bodem jiné veřejné sbírky, tentokrát v Nesměřicích.

Zde v listopadu loňského roku vyhlásili Dobrovolní hasiči Nesměřice veřejnou sbírku na podporu hasiče Jindřicha Štastného a to za účelem splacení jeho závazku, který vznikl v souvislosti s plněním výkonu člena SDH Nesměřice v červenci roku 2014 a dostal ho do tíživé finanční situace.

Závazek se týká úhrady zdravotních výloh VZP, právních výloh a nákladů rodině postižené dívky. Ačkoliv byla sbírka vyhlášená jako transparentní, byla ale vedena jako transparentní pouze týden. Upozornili na to sami dárci sbírky s tím, že tak to dodnes stojí i v textu, který je zveřejněn na webových stránkách obce Nesměřice. „Vzhledem k situaci nám bylo doporučeno finančním poradcem, který účet u České spořitelny zřizovat, abychom ho dále jako transparentní nevedli. Kdokoliv se chce ale na něco zeptat, nebo zaslat potvrzení o svém daru, může zavolat na moje číslo,“ uvedl Jindřich Šťastný st., předseda SDH Nesměřice a odpovědná osoba jednat za sbírku.

Navíc podle něj na průběh sbírky dohlíží příslušný krajský úřad. „Na starosti to má Jana Benetková z Krajského úřadu Středočeského kraje. Na sbírku už byl také proveden audit, což je běžnou praxí, a dopadl naprosto v pořádku,“ doplnil Šťastný st.

Jeho slova potvrdila i Zuzana Šrámková z Ministerstva vnitra ČR, které vede centrální evidenci veřejných sbírek. „Dozorujícím orgánem je v tomto případě stát, potažmo úřad, který zároveň vydává osvědčení o sbírce ve chvíli, kdy se vyhlašuje. Kontroly sbírek probíhají velmi pečlivě,“ uvedla Šrámková s tím, že veřejná sbírka v žádném případě nemusí být transparentní. „To je vždy na těch, co ji vyhlašují s ohledem na danou situaci,“ doplnila Šrámková.



Nešťastná událost vedoucí k těžkému ublížení na zdraví, za níž byl dobrovolný hasič Jindřich Šťastný odsouzen, se odehrála v létě roku 2014. Tehdy devítiletá dívka se koupala v hasičské nádrži a uvízla v její výpusti. I když se Jindřich Šťastný aktivně podílel na její záchraně, byl označen za jediného viníka neštěstí a musí uhradit všechny léčebné výlohy. A to přesto, že požární nádrž není veřejným koupalištěm a lidé se zde vždy koupou na vlastní nebezpečí a dívka se zde navíc v inkriminovanou dobu pohybovala se svým otcem. Mladý hasič už dříve veřejně poděkoval všem, kdo do sbírky přispěli či přispívají s tím, že si pomoci velmi váží.

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů, ale pro předem specifikovaný veřejně prospěšný účel.



Sbírku lze konat různými způsoby, například shromažďováním peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, sběracími listinami, pokladničkami, prodejem předmětů (jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně), prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení, dárcovskými textovými zprávami nebo složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.



Podmínkou pro zahájení konání veřejné sbírky je vydání osvědčení o tom, že sbírku lze konat příslušným krajským úřadem. Veřejnou sbírku může konat pouze právnická osoba, tedy například obec či kraj.