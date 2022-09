Jako obvykle vás čeká středověké tržiště, občerstvení z Pivovaru a Bistra, skvělá kuchyně Krčmy na konci světa pod tvrzí, dětská cesta a mimořádně také doprovodná výstava nádherných fotografií.

20. Dobývání Malešova - programZdroj: Deník/VLP Externista

A pokud by vám to bylo málo, třešničkou na bohatě nazdobeném narozeninovém dortu bude ve 21:00 Videomapping "Historie Malešova", originální show s hudbou připravená k 20. výročí zahájení obnovy tvrze.

Nejlepší výhled bude z Campu od rybníka pod tvrzí, promítat se bude na věž tvrze. Celodenní vstupné vás vyjde na příjemných 100 Kč za dospělého, 50 Kč za děti a 250 Kč za celou rodinu.Tak co říkáte, nestojí to za sobotní výlet do Malešova?

