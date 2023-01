Pětasedmdesát sekund trvající trailer, který je sestřihem zajímavostí z dosud hotové části dokumentu, už dobývá internet. „Jsou to hodiny a hodiny práce, ale nelituji. Dělám to, co mě baví,“ řekl autor dokumentu Marek Černý.

K tomu, aby byl film kompletní, už zbývají poslední dvě věci – rozhovory se zvoníky a zvonění zvonu Jakuba Marii naplánované na začátek dubna. „Je to náročné časově, natočili jsme dost materiálu a jen ho prohlédnout a sestříhat je opravdu dřina,“ potvrdil autorův kamarád a spolupracovník Bohumír Špaček, zkušený fotograf a redaktor, který se na dokumentu podílí jako kreativní poradce.

První záběry dokumentu vznikly 7. října loňského roku, kdy se do věže bývalé Jezuitské koleje vrátily ze zvonařské dílny v holandském Astenu opravené zvony Michal a Ludvík. „Původně jsem chtěl natočit dronem jen instalaci zvonů. Je to takový můj koníček,“ vyprávěl pilot s licencí Marek Černý, který svá videa z dronu zveřejňuje na kanále youtube pod názvem Videa s nadhledem. „Jenže jak to bývá, seděl tam starší pán a začal vyprávět o zvonících i o tom, jak sám kdysi zvonil. No a nápad byl na světě,“ zavzpomínal.

Myšlenka na zvoníky, kteří i v době zvonů na elektrický pohon tahají za dlouhá lana, ho nadchla. O to více, když zjistil, že jde o lidi, kteří tuto práci dělají z lásky ke zvonům, dobrovolně a mnohdy už po generace. „Chceme, aby v dokumentu zaznělo, co takového zvoníka napadá, když stoupá nahoru po schodech do zvonice,“ vysvětlil svůj záměr Marek Černý. „A také co se mu honí hlavou, když slyší jejich zvuk,“ dodal Bohumír Špaček.

Součástí filmu je i vyprávění zvonaře a restaurátora Petra Rudolfa Manouška o opravě obou kutnohorských zvonů. Oba tvůrci vzpomínají na jeden okamžik z natáčení, který se jim vryl do paměti. To už zvony visely na svých místech, zvoníci byli v pozoru a schylovalo se k velkému okamžiku. „Pan Manoušek v tu chvíli říká: A buďte tu hodní. Zvoníci se po sobě podívali a slíbili, že budou. A mistr položil ruku na zvon a říká: Já ale myslel zvony,“ vyprávěl fotograf Špaček.

Podle Černého jsou přesně tohle ty chvíle, kdy se modlí, aby mu neselhala technika.

Dokument Svatobarborští zvoníci musí oba nadšenci dokončit nejpozději v první polovině dubna, ještě před zahájením Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a Festivalu České vize ve Zruči nad Sázavou. Nejtěžší prý bude dodržet předepsanou půlhodinovou stopáž.

Úvodní slovo k dokumentu namluvil Jiří Čáslavský, bratr Karla Čáslavského, který uváděl pořad Hledání ztraceného času.

Zvoníci jsou prý teprve začátek a Marek Černý už teď pokukuje po kostelu v obci Lochy u Čáslavi. Na dalším dokumentu se chystá spolupracovat s archeologem Filipem Velímským.