Současná vládní opatření se dotýkají také Alzheimercentra ve Filipově. tam možná více než kdekoliv jinde, protože zdejší klienti nejsou jen staří. Zároveň trpí Alzheimerovou chorobou v různých stádiích. Pro personál je tak mnohem obtížnější vysvětlit, proč například musí nosit roušky či si častěji mýt ruce.

Ačkoliv je situace pro všechny náročná, nejen pro personál, ale také pro rodinné příslušníky klientů, depresivní náladu byste zde hledali jen těžko. „Nevládne u nás ani stres, ani panika. Snažíme se, aby nálada v našem Alzheimercentru byla co možná nejvíce pozitivní,“ uvedla ředitelka centra Jana Střihavková a zdůraznila, že současná opatření zavedli ve Filipově ještě dříve, než je nařídila vláda, a to na základě krizového plánu společnosti Alzheimercentrum.

"Součástí krizového plánu je i seznam pracovníku, kteří jsou ochotni v centru zůstat i v případě, že bychom museli do karantény. Jsem pyšná na tým, se kterým pracuji, protože v podstatě všichni se na úkor svých osobních životů přihlásili a jsou ochotni v centru zůstat, aby pečovali o klienty,“ popsala ředitelka. Ta přiznává, že nejtěžší je situace především pro rodinné příslušníky.

„Byli zvyklí se se svými blízkými tady u nás vídat často. I klienti pociťují stesk. Zřídili jsme proto jedno telefonní číslo, kam mohou v určitou dobu volat. I s ohledem na omezené kognitivní funkce nemají všichni klienti mobilní telefon,“ vysvětlila Jana Střihavková. Videohovory totiž příliš úspěšné nebyly. „Klienty to spíše rozhodilo. Neuměli se vyrovnat s tím, že své blízké vidí, ale ti nejsou s nimi v reálném čase,“ zmínila.

S rodinami jsou v úzkém kontaktu, mohou je sledovat i přes web. Co se týče náročnosti současné situace pro personál, jsou prý profesionálové. „Ruce máme sice rozedřené od dezinfekce, ale tuto práci jsme si vybrali zcela dobrovolně,“ uzavřela Jana Střihavková.

Pozitivní se snaží být také v domově seniory Centrin ve Zruči nad Sázavou, pod který spadá i domov se zvláštním režimem. „Personál funguje, jak může. Myslím, že by měl být placený zlatem. V současné době máme máme celkem dostatek roušek, respirátorů a dezinfekcí, ochranné štíty jsme sehnali zdarma od dobrovolníků. Co ale sehnat nejde, jsou bezdotykové teploměry,“ uvedla ředitelka společnosti Centrin Helena Bednářová.

Teplotu totiž standardně měří jak klientům, tak personálu. „Zatím neregistrujeme žádný případ koronaviru v našich zařízeních, jsme si ale vědomi toho, že to může přijít. Situace je nejtěžší pro klienty v domově se zvláštním režimem, kteří trpí demencí či Alzheimerovou chorobou. Jim se všechno adekvátně vysvětlit nedá. Je samozřejmě smutné, když v jídelně smí sedět jen jeden klient u jednoho stolu, ale snažíme se to kompenzovat pomocí týmu aktivizačních pracovníků. Ti docházejí za klienty na pokoj a snaží se je rozptylovat,“ popsala situaci Bednářová.

U klientů, kteří to zvládnou, nabízejí i videohovory přes Skype s rodinnými příslušníky, nebo vzájemné zasílání fotek. Vedení domova kvůli ochraně klientů ale řeší i to, jak nakládat třeba s balíčky a dárky od rodin. Pokud to jde, snaží se je dezinfikovat. „Jedna klientka dnes třeba dostala televizi. Přístroj jsme nejprve umístili do zvláštní místnosti a vydezinfikovali,“ uzavřela Bednářová.

Pro případ potřeby izolace klientů z důvodu nákazy Covid-19 mají prý zvláštní pokoje vyčleněné, k dispozici jsou i právě dokončené apartmány.