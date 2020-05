„Skutečný vstup návštěv však bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a k ní se vztahujícím doporučením v pondělí 25. května,“ zdůraznila ředitelka Domova Barbora Kutná Hora Jitka Řepová.

Stejně jako v ostatních zařízeních obdobného typu mají i tady na jedné straně ze znovuobnovení návštěv radost, na druhé straně si vedení domova uvědomuje určitá rizika. „Naší prioritou jsou spokojení klienti, proto nás osobní kontakt klientů s blízkými těší, ale na druhé straně s ohledem na možná rizika, která představují lidé přicházející do zařízení, máme i obavy z možného rozšíření nemoci. Snažíme se proto tato rizika snížit efektivními opatřeními, která budou muset návštěvy při vstupu dodržovat,“ doplnila Jitka Řepová.

Jiná podoba návštěv

Ačkoliv většina zařízení na okrese návštěvy umožní, budou probíhat v jiné podobě, než byli lidé zvyklí. Například Domov Barbora plánuje zavést systém objednávání návštěv. „Tak, abychom byli schopní realizovat mimořádná opatření v praxi, tedy místo, způsob setkávání, a především zajištění bezpečného prostředí pro toto setkání,“ vysvětlila ředitelka.

Blízcí budou moci kontaktovat vedoucí Domova pro seniory na telefonu 327 533 245 a vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením na telefonu 327 533 132 ve všední dny od 8 do 10 hodin a domluvit si termín návštěvy. Průběžně bude vedení domova blízké informovat také prostřednictvím webových a facebookových stránek.

Na návštěvy se připravují také v Alzheimercentru ve Filipově. I tady ale budou probíhat jinak, než před vypuknutím pandemie koronaviru.

„Před vlastní návštěvou si blízcí musí přes on-line kalendář rezervovat termín a čas, abychom eliminovali příchod velkého množství osob současně. Ke každému klientovi mohou přijít pouze dvě osoby, které budou mít chráněná ústa a nos. Před vstupem bude všem příchozím změřena tělesná teplota a provedena dezinfekce rukou,“ popsala ředitelka Jana Střihavková a dodala, že v případě, že tělesná teplota příchozího bude vyšší než 37,0 stupňů, nebude návštěva umožněna

Při příznivém počasí bude návštěva probíhat ve venkovních prostorách zařízení, uvnitř centra pak pouze při nepřízni počasí – a to ve vyčleněných prostorech.

Video kontakt nenahradí

Znovu povolení návštěv znamená pro klienty domovů pro seniory především naplnění běžné lidské potřeby osobně být se svým blízkým, vidět ho, hovořit s ním. „I přes to, že jsme umožňovali setkání přes videohovory, nic nenahradí přímý kontakt s rodinou a blízkými,“ podotkl ředitel Domova seniorů v Uhlířských Janovicích Václav Váňa. Také tady od začátku příštího týdne rodinným příslušníkům návštěvy umožní. „Myslím, že je to hlavně úleva, jak pro klienta, tak pro jeho blízké. Jedná se o to pomyslné „světýlko na konci tunelu“, kdy po celkem dlouhé době je možnost, vrátit se do normálního stavu,“ doplnil.

Nebyla to snadná doba

Ředitelé domovů přiznávají, že uplynulé dva měsíce jednoduché nebyly. „Doba bez návštěv byla náročná pro všechny zúčastněné. Pro rodiny, pro klienty i pro zaměstnance. V trochu jiné situaci byly ty rodiny, jejichž člen byl u nás krátce. Dostali jsme sice důvěru k péči o jejich blízké, ale samy se nemohly přesvědčit o tom, že se staráme dobře. Nový klient mohl mít pocit, že ho rodina zradila a z neznámých příčin ho nenavštěvuje. Rodiny, s kterými spolupracujeme třeba již několik let, asi neměly obavy z úrovně péče, ale stýskalo se jim po kontaktu, po pohlazení,“ popsala ředitelka Alzheimercentra ve Filipově.

Personál se často musel rozhodovat mezi lidskostí a vyhlášenými opatřeními. Co je správné a důležitější? Obejmout smutného člověka, ujistit ho o lásce a dát mu naději, že dcera zase přijde, nebo stát dva metry daleko a říkat to samé. Co je účinnější?

„Naši zaměstnanci jsou s klienty sžití, jsou s nimi takřka denně v intimním kontaktu (hygiena, oblékání, podávání stravy). A objetí by najednou bylo špatným postupem? Vždyť člověk není jenom tělo, kvalitu jeho života ovlivňuje hlavně duševní pohoda a sociální vazby. Několik našich klientek, které se v době před Covidem potkávaly v jídelně a při společných akcích se po několika týdnech, kdy se neviděly, setkaly při procházce v parku. Kdybyste radost měřili na stupnici 1 až 10, dostala byste se k číslu 100. Byl to i pro mě nesmírně silný okamžik,“ zakončila Jana Střihavková