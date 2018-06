Dopravní hřiště v Kutné Hoře dostane nový kabát

Kutná Hora - Je to definitivní. Dopravní hřiště v areálu Domu dětí a mládeže (DDM) Dominik Kutná Hora se dočká kompletní rekonstrukce. Potvrdil to starosta města Josef Viktora.

"Na rekonstrukci dopravního hřiště se nám podařilo získat darem půl milionů korun od firmy Foxconn, další prostředky jsme chtěli shánět sponzorsky, ale nakonec jsme se rozhodli, že zbývající náklady budou v režii města," řekl Josef Viktora.

Město tak upustilo od původního záměru získat dotaci z rozpočtu Středočeského kraje „Ta dotace měla pro město nevýhodné podmínky, vysoká byla i finanční spoluúčast,“ vysvětlila Milada Nechojdomová z Odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora s tím, že zmiňovaná dotace, na níž radní už v lednu schválili podání žádosti, je definitivně pasé.

Náklady na celkovou rekonstrukci by se měly vyšplhat zhruba na tři čtvrtě milionu korun v závislosti na tom, jakou cenu nabídne dodavatel. Na něj už městská rada vyhlásila výběrové řízení. Jakmile skončí, měly by věci nabrat rychlý spád a děti by se po novém dopravním hřišti mohly projet už na podzim. „Termín ukončení rekonstrukce je navržený na 15. října," uvedl k časovému harmonogramu Josef Viktora.

Na co všechno se děti na zrekonstruovaném hřišti mohou těšit? „Na hřišti bude nové dopravní značení, semafory a nový povrch,“ prozradila ředitelka DDM Kutná Hora Jitka Krištofová. Jádro celé opravy bude ale podle ní spočívat jinde. „Budeme mít kompletně nový kruhový objezd, o jehož část jsme díky prodeji pozemků přišli. Je důležitý kvůli dopravním soutěžím, které se u nás pravidelně konají,“ vysvětlila Krištofová.

Dopravní hřiště ale využívají také mateřské a základní školy z celého okresu, které mají v osnovách povinnou výuku dětí k bezpečnosti silničního provozu. „Mohou si ho od nás bezplatně půjčit, chodí sem ale i veřejnost nebo maminky s malými dětmi, protože jsou v areálu umístěné herní prvky,“ doplnila Krištofová.

Dopravní hřiště při DDM Kutná Hora patří k největším na okrese. Další se nachází ve Zruči nad Sázavou. V sezoně, tedy zhruba od poloviny dubna do konce září, si zde děti mohou půjčit šlapací autíčko jednomístné nebo dvoumístné, jehož půjčení vyjde od deseti do dvaceti korun za dvacet minut. Půjčit lze i tříkolku, která vyjde na patnáct korun za dvacet minut. Mimo určené hodiny je možné na dětském dopravním hřišti volně jezdit na kole či koloběžce.

V Čáslavi dopravní hřiště zatím chybí. To by se ale mělo změnit na podzim, kdy je plánováno otevření dopravní hřiště v areálu Muzea zemědělské techniky. V současné době se připravuje projekt, investorem bude Město Čáslav. Na dopravní hřiště by v budoucnu měla navazovat také cyklostezka, která by dětem a rodičům měla usnadnit dopravu na něj.

Ředitelka DDM Kutná Hora vznik každého nového dopravního hřiště vítá. „Čím více, tím lépe. Bude pak méně úrazů a nehod,“ uzavřela Krištofová.