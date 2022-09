Na první zářijový den je plánovaný start opravy mostu v Hořanech. Práce by měly trvat až do konce listopadu. Objízdná trasa povede přes Červené Pečky, Opatovice, Suchdol, Miskovice a Kutnou Horu. Ve výsledku to také znamená, že řidiči využívající na cestu mezi Kolínem a Kutnou Horou právě trasu „zadem“ přes Červené Pečky, budou muset tři měsíce jezdit po státovce přes Kaňk. Nebo se vydat zmíněnou objížďkou a mezi oběma městy najet přes dvacet kilometrů místo cca třinácti.