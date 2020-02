Vedení města bude podle starosty Josefa Viktory (ANO 2011) hledat finanční zdroje na rekonstrukci jinde, pokud se je získat nepodaří, plánuje prý město akci zafinancovat z vlastních zdrojů. V důvodové zprávě je přitom uvedeno, že na tyto komunikace na Kaňku nejsou v rozpočtu města 2020 prostředky.

„Dotaci se nám získat nepodařilo, jak jsme původně předpokládali. Domníval jsem se, že by to bylo možné na základě analýzy rizik a zatížení lokality arsenem. Ve Státním fondu životního prostředí žádná taková dotace není,“ řekl Viktora s tím, že se město bude snažit využít dalších dotačních titulů. „Pokud ne, tak bychom do toho šli z našich financí,“ dodal Viktora.

Co možná nejbližší oprava komunikací na Kaňku přitom mezi místními budí vášně. V září loňského roku dokonce sepsali petici za Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku, kterou podepsalo 688 obyvatel. Z toho Bylo 499 Kaňkováků, tedy 77 procent obyvatel Kaňku starších 18 let.