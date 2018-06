Dovolená zažívá boom, lidé cestují o sto šest

Kutnohorsko – Téměř jedna čtvrtina českých domácností si podle statistik nemůže dovolit odjet ročně alespoň na týdenní dovolenou. Středočeši se z tohoto pohledu nevyhýbají průměru, alespoň jednu týdenní dovolenou ročně si nemůže dovolit dvacet osm procent z nich.

Pro Kutnohorsko zdá se ale tato čísla tak úplně neplatí. Podle majitelů cestovních kanceláří lidé na dovolenou jezdí čím dál častěji.

„Dovolená zažívá doslova boom, lidé jezdí čím dál víc. Destinace, které si pro odpočinek vybírají, jsou různé, stejně tak jako doprava. Někdo si vybere leteckou dopravu, někdo cestuje autokarem, jiný po vlastní ose,“ prozradila Jaroslava Marešová z Kutnohorské cestovní agentury.

Podobně to vidí také vedoucí pobočky cestovní kanceláře Invia v Kutné Hoře. „Zájem o dovolenou má vzrůstající tendenci, daleko markantnější než loni. Lidé chtějí cestovat a mohou si to dovolit,“ uvedl Michal Novotný s tím, že mezi oblíbené destinace patří Bulharsko, Španělsko a Tunisko. „Zájezdy máme ze šedesáti procent vyprodané. Řekl bych, že zájem o dovolenou roste proto, že se zkrátka máme lépe, lidé si dovolenou mohou dovolit. U klientů to pozoruji i na způsobu vybírání dovolené, hlavním kritériem už dávno není nejnižší cena, lidé chtějí i luxusnější dovolené,“ doplnil Novotný.

Podle něj zároveň do cestovní kanceláře vybírat dovolenou čím dál častěji přijdou i lidé, kteří si v uplynulých několika letech dovolenou vůbec dovolit nemohli.

Na zvyšujícím se zájmu o dovolené má svůj podíl i vzrůstající průměrná mzda. Lidem rostou platy, navíc si díky rekordně nízké nezaměstnanosti mohou dovolit platové podmínky tak trochu diktovat. Ve srovnání se situací před pěti lety je nynější situace podle čísel z Českého statistického úřadu nesrovnatelně lepší: tehdy si dovolenou nemohlo dovolit přes čtyřicet procent domácností. Podle oslovených respondentů si ale Češi mohou alespoň týdenní dovolenou dovolit i bez ohledu na tyto skutečnosti. Vše je prý otázkou priorit, a pokud se člověk vědomě rozhodne, že si na dovolenou ušetří, obvykle se mu to povede. Že si dovolenou nemohou dovolit, prý nejvíce brečí ti, kteří denně vysedávají u piva a vykouří krabičku cigaret. Dovolená tak zkrátka nemusí být nedosažitelným přepychem.