Kutná Hora - Přesně před týdnem opustily dřevěné vánoční budky Palackého náměstí v Kutné Hoře. Především místní to ale doslova oplakali. Zejména jedna z budek se totiž stala velmi oblíbenou. A sice ta, kde byl k dostání svařák, dětský punč a postupem času také buřty na opékání. Pro Kutnohoráky šlo po letech o příjemné zpestření adventního a vánočního času, kdy Palackého náměstí nezelo prázdnotou.

U ohýnku si tak dávali dostaveníčka mladí i senioři, kteří přišli poklábosit a leckdy zůstali až pozdě do noci. Přestože budky zmizely, není všem dnům konec a vypadá to, že by se na centrální kutnohorské náměstí mohly vrátit nastálo. Jednat by o tom měla vytvořená pracovní skupina, která se současně bude zabývat vánoční výzdobou v centru města a programem v době adventu.

„Na radě města jsme vyhodnocovali vánoční výzdobu a kulturní program během adventu a padl návrh, aby byla vytvořena pracovní skupina, která by rozhodla o tom, koho pověřit adventem v Kutné Hoře. Diskutovali jsme i tom, zda navýšit počet stánků či rozšířit výzdobu,“ uvedl starosta města Josef Viktora. Představa vedení města je taková, aby se adventní program ve městě nekonal jen o víkendech, ale také mimo ně. „S přípravou chceme začít hned,“ doplnil Viktora.

Že by se budky na náměstí mohly vrátit nevyloučila před časem ani místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová. Záměru jsou nakloněni také na kutnohorském odboru památkové péče, školství a kultury. „Pracovní skupina se prozatím nesešla, ale určitě jsme této variantě nakloněni. I pro životnost budek je lepší nechat je na náměstí nastálo. Navíc by tak každý kulturní program měl zázemí s možností občerstvení,“ uvedl Pavel Ladra.

Pro by byla i jedna z „obyvatelek“ budky v době adventu a Vánoc Soňa Žáčková. „Určitě bych byla pro, aby nově umístěné dřevěné stánky, kterým jsme pracovně začali říkat budky, byly na náměstí po celý rok. Nejenom v době adventu a Vánoc. Hlavně o víkendech by se na náměstí daly dělat nejrůznější akce ať už pro děti či mládež, nebo pro maminky s kočárky, ale i pro starší generaci. Možností je spousta a potvrdilo se nám, že když lidi mají za čím přijít, mají nějaký cíl vycházky, tak zkrátka přijdou,“ řekla Soňa Žáčková.

Podle ní spojit vycházku s něčím příjemným je pro mnoho lidí skvělou motivací. „Na vycházky totiž lidé chodí, hlavně o víkendech, mnohdy je ale neláká kavárna nebo pizzerie, chtějí být venku,“ doplnila Žáčková, které se alespoň na chvíli podařilo oživit jinak mrtvé Palackého náměstí.

Rozhovor se Soňou Žáčkovou

Kutnohorská vinařka Soňa Žáčková je nejen milovnicí vína a matkou tří dětí, ale především člověk, který se snaží rozhýbat ospalou Kutnou Horu. I proto ihned reagovala na možnost pronajmout si nově umístěný dřevěný stánek na náměstí v centru Kutné Hory. V takzvané vánoční budce strávila měsíc a místním prodávala svařák.



Po více jak měsíci jste s manželem opustili vánoční budku na Palackého náměstí, kde jste po celý adventní i vánoční čas nabízeli svařák i dětský punč a centrální kutnohorské náměstí tak po mnoha letech ožilo i za tmy. Jaké jsou vaše pocity z této akce?

Dělali jsme to rádi. Hlavně pro místní, aby tu nějaký advent byl. Lidé nám zpětně dali vědět, že přesně o tohle zájem mají a že byli spokojení.

Vy jste ale s manželem nebyli jen „zalezlí“ v budce. Na náměstí jste dokonce měli každý den i oheň, na kterém si příchozí mohli opéct buřta. Kdo s tím nápadem přišel?

Manžel. Ve stánku jsme začínali, když byly ty největší mrazy, takže ruce přece jen zábly a kelímky se svařákem úplně nezahřívaly. Tak jsme přišli s ohněm. Tímto chci i poděkovat Hrádku, který nám koš na oheň zapůjčil. Lidé byli nadšení, chodili se k nám večer ohřát, popovídat si. Dokonce už nám pak sami psali na sociální síti, jestli jsme večer na náměstí s ohýnkem, že přijdou. Pány ale většinou chytil hlad, tak jsme ohýnek spojili s buřty. Srazy si u našeho stánku dávaly i senioři.

Jak se vy stavíte k tomu, že podle mnohých centrum Kutné Hory skomírá a pomalu už sem kromě pár památek není za čím jít?

Ona má mince vždycky dvě strany. Chtěla jsem pro město něco udělat, tak jsem stála měsíc budce. Rozhodně jsem na tom nezbohatla, ani se netoužila se zviditelnit. Ostatní dvě budky byly ale kromě pár dní zavřené. Říkám si: proč? Konečně místní dostali příležitost, po které tak volali, ale využít ji nějak nechtěli. Je jednoduché křičet, proč se neudělá tohle a tamto, ale pak jít a přiložit ruku k dílu, už dokáže málokdo. Nešlo přece o to jen vydělat peníze, ale udělat v centru advent. Ono nejde jen brát, je potřeba také dávat.