Druhá etapa haly spolkne 78 milionů, dotace nebude

Kutná Hora – Na druhou etapu výstavby sportovní haly na Klimešce, která se pomalu blíží do finále, město dotaci nezískalo. Financovat ji tak bude muset z vlastní kapsy. Potvrdil to starosta Kutné Hory Josefa Viktora. „Na druhou etapu jsme bohužel dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nedostali,“ řekl s tím, že kutnohorská radnice už obdržela oficiální vyrozumění, že jako žadatel bodově nedosáhla na částku, která byla rozdělena.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Šilar

Další už vypsána nebude. Radnici tak druhá etapa vyjde na 78 milionů korun. V nové sportovní hale by si přitom sportovci mohli zacvičit už velmi brzy. „Zázemí a sociální zařízení by mělo být dokončeno do konce března, v dubnu bude spuštěn zkušební provoz, v květnu by měla být kolaudace,“ doplnil Josef Viktora.

Vedení města zároveň uvažuje o tom, že se pustí i do stavby třetí etapy takzvané tréninkové haly. Konečné slovo ale budou mít městští zastupitelé, stejně jako v tom, zda bude radnice na třetí etapu žádat o dotaci. Tu by znovu mělo vypsat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Budeme se rozhodovat na jednání zastupitelů. Tréninková hala už není tak finančně náročná, ani náročná co se týče stavebních prací,“ poznamenal starosta. Podle něj se odhad na finanční náročnost třetí etapy pohybuje mezi 22 a 23 miliony korun. „Předpokládám, že soutěží by se finální cena dala ještě snížit,“ vysvětlil Viktora.

Dosavadní výstavba by měla jít do zkušebního provozu v dubnu a v souvislosti s tím musela radnice přijmout některá nezbytná opatření. Aby byl zajištěn provoz objektu, je nutné obsadit pozice správce objektu, manažera sportovní haly a dvě uklízečky. Je to v rámci udržitelnosti projektu. „Podmínkou dotace je, že halu nelze provozovat jinak než přímo pod městem. Proto půjde do zastupitelstva návrh rady, která už jej přijala, na navýšení počtu zaměstnanců města o čtyři pracovníky,“ podotkl Josef Viktora. Na pozici manažera město vypíše výběrové řízení.

Sportovní hala je ostře sledovaný projekt. Někteří mu fandí od samého začátku, jiní nad ním už kroutí hlavou.

Kutnohorští sportovci jsou rozčarovaní z toho, že radnice nyní nezískala dotaci, na kterou se od samého začátku stavby spoléhala. „Mám z toho zatím smíšené pocity. Ze začátku si všichni mysleli, že to půjde jako po másle. Bohužel se tak nestalo. Jsem zvědavý, jak to nyní bude město řešit. Skutečně budou mít na to, aby halu dostavěli? A to ještě nepřestali uvažovat i etapě třetí? Myslím si, že nakonec budou rádi, že dostaví druhou etapu,“ uvedl sportovec Martin Petříček.

Ten halu v Kutné Hoře vítá, zároveň se ale obává toho, že ji nebudou moci sportovci ještě v tomto roce používat. „Když se podíváme třeba na Čáslav. Řekli, že postaví zimní stadion, a skutečně k tomu došlo. Řekli, že opraví Grand na náměstí, a udělali to,“ dodal.

Lenka Horáková je toho názoru, že radnice si na sebe velkou halou ušila pomyslný bič. „Chtěli velkou halu, která stojí desítky a desítky milionů. To by nestačilo postavit v Kutné Hoře, která má přibližně 20 tisíc obyvatel, jen sportovní halu bez tréninkové části a ubytování pro sportovce?“ ptá se oslovená Kutnohořanka, která má navíc pochyby o volbě prostranství pro sportovní komplex. „Přijde mi, že by měla sloužit občanům. Kdyby byla jinde, tak by ji mohli využívat i žáci a studenti škol. Pokud se ale budou chtít vydat do haly, jen cesta jim zabere 20 minut. Proto si myslím, že tam chodit nebudou,“ dodala.

Sportovní hala

Červen až prosince roku 2016, 60,5 milionu korun; město získalo dvě dotace

Březen 2017 až březen 2018, 78 milionů, město dotaci nakonec nezískalo

Tréninková hala – v současné době se o ní uvažuje. Musí se ale shodnout zastupitelé. Cena by se měla pohybovat kolem 22 – 23 milionů