Tady se zaměřují ve velkém hlavně na vypichované misky, které nabízejí v různých tvarech a velikostech. Zákazník si dokonce může přinést i svoji nádobu a floristky mu ji naaranžují podle jeho přání. Ceny tady určuje velikost, pohybují se od 100 do 280 korun. Velmi oblíbenou dekorací na hroby jsou podle Růženy Růžičkové i barevné chryzantémy v květináči. V nabídce pak nesmí chybět klasické věnce ze stříbrného smrku, túje nebo ty ze šišek, stejně jako zdobené koše. „Největší věnce mají v průměru padesát centimetrů, ty jsou ale pouze na objednávku a stojí kolem osmi set korun,“ dodala Růžena Růžičková s tím, že ty menší se pohybují kolem 280 korun.

Ruční výroba, čistě přírodní materiály

To zákazníci obchůdku Květiny a dárky Na Růžku si podle jeho majitelky Marcely Holoubkové zdobí hroby do určitých barev a aranžmá si objednávají předem. „My děláme věnce, kytice a různá aranžmá do misek. Většinu věnců vyrábíme na zakázku, pro volný prodej už pak většinou ani nestíháme,“ uvedla Marcela Holoubková. Velké věnce o průměru 50 centimetrů stojí 700 korun, kytice 350. „Vše je naše ruční výroba a materiál je čistě přírodní kromě květů, ty ale vybíráme velmi pečlivě, aby to bylo krásné,“ dodává majitelka obchůdku.

Z květinářství Petronila v Kutné Hoře:

Dekorace převážně z přírodních materiálů nabízí i kutnohorské květinářství Petronila Petry Vodičkové Abrahámové. Nejžádanější mezi zákazníky obchůdku jsou podle floristky Renaty Nosálové hlavně proutěné koše s aranžmá z chvojí ozdobené suchými květy za 280 korun. O něco dražší jsou pak ty, kde se použijí květiny umělé. Obchod ale nabízí i širokou škálu věnců od šiškových po klasické zelené, kde cenu určuje velikost, bohatost zdobení i původ základu – tedy zda si věnec vyrábí v květinářství kompletně sami, nebo zda korpus koupí hotový od dodavatele.

„Šiškové věnce prodáváme od 170 do 260 korun, ty kulaté s průměrem 30 centimetrů, které vyrábíme sami stojí 300 korun,“ upřesnila Renata Nosálová. Také tady mají lidé možnost přinést si vlastní nádobu a nechat si ji nadekorovat.