/TIP NA VÍKEND/ Počtvrté se v pátek 1. září otevřou čáslavské dvory a zahrady, aby se staly dějištěm multižánrového festivalu Dvorky, pořádaného spolkem Formanova Čáslav. Kulturní a společenská akce pro všechny, od batolat po seniory, se tentokrát koná převážně v církevních objektech a jejich zahradách.

Festival čáslavské Dvorky 2021 | Foto: Vladimír Havlíček

Festival odstartuje v pátek 1. září v 19 hodin na zahradě Diakonie a ukončen bude v neděli dvě hodiny po poledni v Husově sboru. Stejně jako v předchozích ročnících připravili organizátoři i letos bohatý program s řadou koncertů, workshopů a divadelních představení pro návštěvníky všech věkových skupin. Velkým lákadlem bude, podle Lady Bartošové ze spolku Formanova Čáslav, bezesporu divadelní představení Huckleberry Finn na vlnách blues a Mississippy divadla Drak, které v současné době nabízí to nejlepší co se týče tvorby pro děti a mládež.

Dvorky 2021:

Zdroj: Youtube

Pro ty starší je pak připraveno deskohraní, tedy deskové hry všeho druhu. „Všechny dny budou navíc nabité výbornou muzikou a workshopy, například pěveckým, výtvarným, aromahraním, nebo třeba hrou na vlastní tělo. Netradičním bodem programu bude exhibice slam poetry, performativního žánru na pomezí poezie a divadla, při kterém básníci slameři velmi živou a vtipnou formou baví publikum,“ uvedla Bartošová.

Umění a meditace

Ve všech církevních objektech bude také vystaveno jedno výrazné umělecké dílo. Například v kostele svatého Petra a Pavla to bude socha Ježíše Krista, kterou zapůjčila Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora z chrámu svaté Barbory. „Přišlo nám to meditativní a jako hezký kontrast k tomu ruchu Dvorků, kdy venku je to živé umění, hodně lidí, dětí a ta vzájemnost. Pak člověk vejde do těch kostelů a tam si může chvíli odpočinout a zklidnit se,“ vysvětlila další z organizátorů, architektka Radka Neumanová.

Vystoupení Nsango malamu natočil na Dvorcích Vladimír Havlíček:

Zdroj: Youtube

Během festivalu proběhne celá řada komentovaných prohlídek městem, stejně tak procházky po existujících nebo již zaniklých kostelech. Na městském rybníku pak budou moci návštěvníci z paddleboardu shlédnout panorama Čáslavi. Vstup na festival, který od jeho založení navštívilo přes 15 tisíc lidí, je jako obvykle zdarma, výjimkou jsou některé workshopy a dílny náročnější na spotřebovaný materiál. Více informací najdete ZDE.