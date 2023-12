Zrecyklovat starší nástroje a dostat hudbu do škol, takový cíl si letos vytkli dva maturanti z Kutné Hory, bratranci Ondřej a Jan Němečkovi. Vyslyšeli nabídku Nadačního fondu Eduzměna na žákovské minigranty a rozhodli se přetavit svůj koníček do pomoci ostatním.

Kytary ze sběrného dvora dělají díky bratrancům Němečkovým radost ve školách. | Foto: se souhlasem Ondřeje a Jana Němečkových

Opravování kytar se jeden z bratranců jako samouk už nějaký čas věnuje. „Naučil jsem se to, dalo by se říci, metodou pokus omyl podle YouTube návodů,“ směje se Ondřej Němeček. Letos zjara se tato záliba potkala s nabídkou minigrantů a nápad byl na světě: opravit staré kytary a dát je vrstevníkům do škol v Kutné Hoře volně k dispozici.

Šest starších nástrojů mladíci sehnali ve sběrném dvoře nebo je dostali od známých. Dali je do pořádku a pak je po dohodě s řediteli obou místních gymnázií a dvou základních škol umístili do prostor, kde jsou nyní volně dostupné. Ke každé kytaře přidali návod na obsluhu, akordy a odkazy na video tutoriály. Poskytnutým kytarám zároveň dělají tu a tam potřebný servis i po jejich instalování do škol.

„Překvapila nás reakce ředitelů. Od některých jsme čekali odmítnutí, ale naštěstí se tak nestalo, měli jsme radost. Člověk by se neměl bát uskutečnit svůj vysněný projekt,“ přibližuje Ondřej Němeček. Jako motivaci ke hře na kytaru navíc vyhlásili soutěž o dva lístky na koncert, ukulele a foukací harmoniku. Soutěžící měli za úkol natočit video, jak na kytary hrají, a nahrát ho na Instagram s#kytarydoskol. Zapojilo se pět lidí a jedna celá třída, která si na kytaru zahrála v rámci hudební výuky. Kromě toho, že dali dětem možnost zahrát si ve škole ve volném čase na kytaru, dal projekt, který Eduzměna podpořila 10 tisíci korun, mnohé i jim samotným. „Zlepšili jsme se díky němu v organizačních schopnostech, v komunikaci i v řemeslném opravování kytar,“ říká Ondřej.

Kytary ve školách podle mladíků zůstanou, dokud o ně bude zájem. „V případě potřeby provedeme menší opravy v rámci záruky,“ upřesňuje Ondřej Němeček. Kdyby měl projekt pokračovat, rádi by prý zapracovali na jeho větší propagaci a uskutečnili by třeba kytarové meetingy v rámci hudebních výchov. „Dětem bychom zahráli a snažili se je ke hře motivovat,“ uvažují. Bratranci Němečkovi mají zároveň ještě několik kytar v zásobě a rádi by je nabídli i do základních škol v sousedním Kolíně.