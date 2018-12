Elektrobusy by se v Kutné Hoře měly objevit v polovině příštího roku

Kutná Hora - Elektrobusy by do centra Kutné Hory měly začít zajíždět v červnu příštího roku. Na svou pravidelnou trasu tak vyjedou s ročním zpožděním. Původně se totiž předpokládalo, že elektrobusy budou obsluhovat linku číslo 6, která zajíždí do centra města, hned od jejího spuštění letos v červnu.

Jenomže dopravce, Arriva Výchovní Čechy, žádné elektrobusy v té době neměl. Nikdo jí je totiž nevyrobil. Arriva sice vyhlásila výběrové řízení na základě přidělené dotace na elektrobusy pro Kutnou Horu, ale nikdo se do něj z kapacitních důvodů nepřihlásil. Příčinou byl současný boom elektrobusů, kdy je dodavatelé nestíhají vyrábět. Potížím s jejich výrobou je ale podle všeho konec. „Arriva jako příjemcem dotace na pořízení pěti elektrobusů pro Kutnou Horu už má elektrobusy vysoutěžené. Dodány by jí měly být v průběhu března či dubna. Do té doby bude zajišťovat stávající dopravu, až nakoupí elektrobusy, bude stávající smlouva ukončena a předložena nová na pět let,“ uvedl starosta města Josef Viktora. Do ulic by pak elektrobusy podle Viktory mohly vyjet na přelomu května a června 2019. Podle všeho to ale vypadá, že jich nebude do centra zajíždět pět, jak se původně předpokládalo, ale jen dva. „Elektrobusů bude pět, ale z toho jen dva malé. Zbývající tři budou klasické velikosti, ty by do centra zajíždět neměly,“ řekl už před časem Josef Viktora. ČTĚTE TAKÉ: První etapa restaurování fasády Kamenného domu skončila Na konci roku by měl zároveň skončit zkušební provoz linky číslo 6. Vedení města jej chce poté vyhodnotit a předpokládá se, že dojde k určitým úpravám – některé zastávky by mohly zmizet, jiné naopak přibýt. Autobusy v centru města mají své zastánce i odpůrce. Zatímco jejich příznivci si od autobusů slibují oživení centra města, odpůrci apelují především na to, že autobusová doprava nemá v historickém jádru města UNESCO co dělat. Kritiku ale vedení města sklidilo i od spoluautora projektu autobusů v centru města, bývalého radního Radima Fedoroviče. Ten kritizoval zejména změnu v intervalech jednotlivých spojů. V současné době totiž jezdí spoje v hodinových intervalech, původní Fedorovičův návrh ale počítal s třicetiminutovými intervaly. Šedesátiminutový interval je podle něj příliš dlouhý, neboť ten by neměl časově přesahovat dochozí vzdálenost od zastávky do cíle. ČTĚTE TAKÉ: Malínskou školu se nepodařilo prodat ani napotřetí Vadí mu ale i výběr současného dopravce. Zastupitelé by podle něj měli ustoupit od konceptu elektrobusů financovaných z dotačních peněz, a mělo by být vyhlášeno řádné výběrové řízení na nového dopravce, který bude schopen zajistit moderní dopravní obslužnost Kutné Hory v zájmu města, jeho občanů a cestujících. Radní přesto zároveň doporučili zastupitelům schválit smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti linkami Městské autobusové dopravy(MAD) na rok 2019 právě s dopravní firmou Arriva Východní Čechy. Ani jedna z městských linek nepočítá s tím, že by zajížděla až do Hlízova, jak navrhoval Fedorovič. Naopak se nadále počítá s tím, že bude zajištěna dopravní obslužnost Poličan spoji 2 a 3 na lince 240015. „Jde o linku, kterou si kdysi prosadil Osadní výbor Poličany. Autobusy tam zajíždí kvůli školním dětem. Nejde o městskou dopravu, ale autobusy, které jezdí směrem do Zbraslavic. Zajíždění do Poličan platí město,“ vysvětlil Viktora. ČTĚTE TAKÉ: Dopravu v kraji má zlepšit elektrický pohon

