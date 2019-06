„Zařízení klimatizace bylo v pořádku, došlo pouze k přepálení elektrické pojistky. Po její rychlé výměně už klimatizace fungovala bez problémů,“ uvedl mluvčí společnosti Arriva Martina Farář. Podle něj by flotila kutnohorských elektrobusů měla v plném počtu na silnice vyrazit v pondělí 24. června.

„Postupně nasazujeme jednotlivé autobusy do provozu. Začali jsme s dvojicí elektrobusů. Jedním menším a druhým větším. Pokud vše půjde podle plánu, tak od pondělí 24. června budou všechny elektrobusy v provozu,“ dodal Farář. Zároveň zdůraznil, že společnost Arriva dopředu avizovala, že první dny a týdny pojedou v testovacím režimu, kdy se budou ladit všechny technické záležitosti.

Manželé řidiči

Mezi řidiči, kteří usedli za volant nových elektrobusů, jsou také manželé Jitka a Jiří Janouškovi z Kutné Hory. Oba mají dosavadní zkušenost s diselovými autobusy a oba řízení elektrobusů berou jako novou výzvu. Zároveň vnímají i některé rozdíly. „Co se týče řízení, jsou elektrobusy určitě pomalejší,“ domnívá se Jiří Janoušek.

Jeho manželka má naopak obavy z toho, jak jsou autobusy tiché. „Autobusy jsou strašně tiché, při jízdě nejsou téměř slyšet. Budeme muset dávat v provozu mnohem větší pozor, protože lidé nebudou slyšet, že jedeme. Dřív, když se valil autobus, bylo to slyšet na dálku,“ uvedla Jitka Janoušková. Cestující si prý však tichost a pohodlí nových autobusů pochvalují.

Elektrobusy mají i své kritiky

Elektrobusy ale mají i své kritiky, zejména co se jejich rozměrů týče. Patří mezi ně i Radim Fedorovič, člen pracovní skupiny pro MHD a bývalý radní, který na projektu zavedení elektrobusů v Kutné Hoře pracoval od roku 2015.

„Bohužel se Arriva odchýlila od mé původní koncepce odsouhlasené dopravními experty, která počítala s pěti stejnými midibusy o střední kapacitě, které by mohly zajíždět jak do centra města, tak by kapacitně obsloužily i páteřní linku,“ uvedl s tím, že to pracovnímu týmu k MHD bude ztěžovat možnosti plánování a vedení nových linek v budoucnu.

Novinky v MHD

Městskou autobusovou dopravu v Kutné Hoře čekají novinky, ty první už na podzim. V polovině října začnou platit nové jízdní řády zajišťující lepší obslužnost Kaňku, Karlova či městské části Vrchlice. „Původní zamýšlený zářijový termín bohužel není dopravce schopen zvládnout s ohledem na očekávané technické i provozní problémy s provozem elektrobusů,“ vysvětlil Fedorovič.

Od příštího roku zároveň čeká kutnohorskou MHD integrace městské dopravy s krajskou a nový dopravní generel, ze kterých vzejdou požadavky na další výrazné změny MHD.

Arriva v České republice provozuje 2150 autobusů, 35 trolejbusů, 5 vlků osobní dopravy a zaměstnává téměř 3500 zaměstnanců. Celkový obrat skupiny představuje 4,5 miliardy korun. Ročně společnost přepraví přes 130 milionů cestujících. Arriva v ČR je součástí skupiny Arriva v Evropě, která zaměstnává 60 tisíc lidí a ročně přepraví více než 2,2 miliardy cestujících.