Elektrobusy v Kutné Hoře vyjedou za měsíc

Kutná Hora - Nové elektorubusy dopravce Arriva Východní Čechy by na své pravidelné linky ve městě měly vyjet už příští měsíc, nejpozději do konce června. Nahradí všechny stávající dieslové autobusy. To jak na lince číslo 6, která vede přes centrum, tak i na hlavní lince číslo 1.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Braun

„Případné změny či úpravy má na starosti k vyhodnocení dopravní komise. Zároveň probíhá šetření v rámci dopravního generelu,“ uvedl starosta Josef Viktora (ANO) s tím, že s monitoringem pomáhají i studenti, kteří jezdí vlakovými spoji i spoji městské hromadné dopravy. „Máme sice k dispozici statistiky, kolik lidí autobusy jezdí, ale z toho nepoznáme, odkud a kam,“ vysvětlil místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) a dodal, že by nové elektrobusy měly začít zajíždět i na dolní Žižkov. „Připravují se drobné změny. Spoje linek 1 a 6 by se rozdělily na tři a jeden z nich by zajížděl na dolní Žižkov,“ doplnil. Do Hlízova začnou zajíždět městské autobusy Přečíst článek › Kvůli autobusům, které centrem města projíždějí už rok, dostalo město pokutu. Důvodem bylo umístění zastávek v centru na podzim roku 2017. Podle stanoviska benešovského městského úřadu, který záležitost řešil v přestupkovém řízení, nechalo město vybudovat šest zastávek bez závazného stanoviska Odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora. Za to městu vyměřil pokutu 100 tisíc korun. „Proti stotisícové pokutě jsme se odvolali na Kraj, ten naše námitky uznal,“ dodal starosta. Město bude muset zaplatit 20 tisíc korun. Spolek kutnohorských podnikatelů dostane od města finanční příspěvek Přečíst článek ›

Autor: Hana Kratochvílová