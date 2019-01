Elektrobusy ve městě nahradí všechny stávající autobusy

Kutná Hora - Elektrobusy v květnu nahradí všechny stávající autobusy s dieslovým pohonem. Uvedl to starosta města Josef Viktora (ANO 2011). Zatímco do centra města by měly zajíždět dva malé elektrobusy o délce osmi metrů, tři jedenáctimetrové elektrobusy budou jezdit na ostatních trasách. "Naftové autobusy budou zcela vyřazeny," řekl Josef Viktora.

Elektrobus. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kordovaník

Vedení města si od zavedení elektrobusů na svém území slibuje snížení hlučnosti i produkce zplodin. Dobíjecí stanice by měla být umístěna v Sedlci v bývalé cihelně. Na nákup pěti elektrobusů získala dotaci společnost Arriva Východní Čechy, která ale zpočátku čelila potížím v souvislosti s jejich dodávkou. Do výběrového řízení na dodavatele se kvůli zvýšené poptávce po elektrobusech napoprvé nikdo nepřihlásil, výběrové řízení se tak muselo znovu opakovat. Autobusy, které v Kutné Hoře zajíždějí do historického centra od loňského června, tak jejich ekologičtější varianta nahradí s téměř ročním zpožděním. Chodník Sedlec - Kaňk je otevřený, hotový ale není Přečíst článek › Klimeška tréninkovou halu potřebuje čím dál víc Přečíst článek ›

Autor: Hana Kratochvílová