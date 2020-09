Kutnohorsko tím získává prostor pro sdílení a kolegiální vzdělávání učitelů zejména fyziky a přírodovědných předmětů. Eduzměna tak reaguje na jeden z podnětů získaných během rozhovorů s pedagogy z regionu - přispívat k metodické podpoře učitelů.

„Pokud učitelé dětem ukáží fyziku v praxi, třeba na jevech, které jsou jim blízké a se kterými se běžně setkávají, stane se jim bližší a lépe si k ní vytvoří vztah. Z obávaného strašáka se tak může stát jeden z nejoblíbenějších předmětů. Právě proto chceme propojovat fyzikáře, dávat jim tipy na zajímavé aktivity do hodin, ale také je nechat sdílet mezi sebou zkušenosti,“ řekla Irena Dvořáková z Elixíru do škol.

Prvním tématem setkání fyzikářů a fyzikářek v regionu byly magnety. „Řada učitelů by ráda učila fyziku praktičtěji a zábavněji, jenom neví, kde k tomu najít potřebnou inspiraci. Centrum Elixíru do škol má za cíl jim ke každému tématu nabídnout několik pokusů, které mohou provádět s žáky a studenty napříč ročníky,” řekla Jana Červená, vedoucí kutnohorského centra Elixíru do škol.