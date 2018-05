Evropský šampionát juniorů v lovu kaprů je za rohem

Katlov /ROZHOVOR/ – Mistrovství Evropy juniorů v lovu kaprů se na Katlově uskuteční také letos a to v termínu od 28. května do 2. června. Na loňském mistrovství obsadil tým České republiky v čele s kapitánem Danielem Kaplanem druhé místo a do klání o nejlepší rybářské úlovky se zapojí i letos. Soutěžit bude s třinácti dalšími evropskými juniorskými týmy včetně obhájců titulu ze Švýcarska.

Zahajovací ceremoniál se bude konat v úterý 29. května od 17.45 hodin před chrámem svaté Barbory v Kutné Hoře. Uvnitř chrámu pak všem soutěžícím požehná arciděkan Jan Uhlíř, ti si pak vylosují svá lovná místa.

Samotný závod pak začne ve středu 30. května v pravé poledne. Poslední den závodů pak bude ve znamení oslav dětského dne.

Rozhovor s Jakubem Vágnerem:

Po roce se na Katlově znovu odehrají dětské rybářské závody. Co je za ten rok u Vás nového?

Za rok se na Katlově udělal opět obrovský kus práce. Posunuli jsme se mnohem blíže k našemu snu, ale podle mě nás ještě dva roky tvrdé práce čekají. Po třech letech jsme dali dohromady vodu i její přímé okolí a nyní se zaměřujeme na vybudování areálu jezera Katlov pro celou rodinu. Tento projekt realizujeme v partnerství se společností Veolia a naším cílem je abychom nejenom k vodě, ale vůbec od přírody dostali co nejvíce rodin a hlavně dětí. Katlov už navštěvuje veliké množství lidí z celé republiky i Evropy a chceme vybudovat zázemí, díky kterému si lidé budou moci přírodu užít ještě více.

Na co se mohou těšit závodníci a na co diváci?

Letošní ročník je skutečně velmi nabitý špičkovými týmy z celé Evropy. Jsou to sice junioři, ale na velmi vysoké rybářské úrovni. Mnozí z nich mají za sebou účast i vítězství na prestižních závodech po celé Evropě. Toto je pro ně vrchol celé sezóny, takže se můžeme těšit na vyrovnané klání až do konce. Hlavní hvězdou celého šampionátu bude krásná a úspěšná Claudia Darga, momentálně asi nejznámější rybářka v Evropě.

Dětský den se stal již tradiční akcí pro celé rodiny. Diváci se mohou v sobotu 2. června od samého rána těšit na velmi pestrý program Dětského dne rybářských slavností, který bude zase o něco větší a nabitější než ročník předešlý. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet, jak se vyrábí rybářský prut, mohou se těšit na skákací hrady, malování na obličej, jízdy na koních, psí spřežení, sokolníky, pohádkové postavy, mini diskotéku, ukázku podvodního světa ve sladkovodních akváriích a mnoho dalšího. Celý den se bude soutěžit o zajímavé ceny. Všichni rybáři si v tento den u nás mohou zdarma zarybařit, pro děti je připravena rybářská školička. Jako vrchol celého dne vystoupí kapela Čechomor s Martinou Pártlovou. Vstupné i parkovné je pro všechny zcela zdarma.

Měl jste během roku nějaký „zásadní“ úlovek? A kde byl?

Chytil jsem celou řadu velkých a zajímavých ryb v zahraničí, ale od loňského podzimu se nejvíce soustředím na natáčení dětského pořadu S Jakubem v přírodě a také na dva další prime-time pořady pro Českou televizi. Aktuálně natáčím další sérii Rybích legend, avšak nikoliv ze zahraničí, ale mapuji rybí obry tady u nás doma v České republice.

Žijete většinu roku na Katlově, jak vycházíte s místními?

Když jsem se na Katlov přistěhoval, tak to samozřejmě své emoce mělo. Kupříkladu i cukr v nádrži u mého auta. Ale tomu už se dnes jenom směju. Někteří lidé museli pochopit, že se musí dodržovat pravidla slušného chování a neničit majetky a práci druhých lidí. Jak vždy říkal můj táta, jeden blbec se ale vždy najde. Dnes mám na Katlově už mnoho přátel a až na malé výjimky s lidmi vycházím. Jak říkám já, řeči nemají smysl, ukázaná platí. Kdokoliv se dnes přijede na jezero Katlov podívat, sám uvidí, kolik práce se zde odvedlo a stále odvádí.

O tom, co Vás přivedlo k rybařině, si už čtenáři jistě přečetli mnoho. Co Vás ale přivedlo k tomu, pracovat s dětmi a pořádat pro ně závody?

Dlouhé roky jsem poslouchal, jak dnešní mládež příroda vůbec nezajímá. Chtěl jsem se sám přesvědčit, jestli je to pravda. Začal jsem jezdit po základních a středních školách, přednášet jim o mých cestách a dobrodružstvích a sdílet s nimi moji vášeň k přírodě. Velmi brzy jsem pochopil, že děti zájem o přírodu mají, a to veliký. Jen je málo lidí, kteří dětem přírodu dokáží přiblížit tak, aby je zaujala. Děti jsou budoucností nejenom rybaření a přírody, ale i celé naší země. Každým rokem odpřednáším tisíce dětí na školách, a i z toho důvodu jsem se rozhodl vybudovat areál na Katlově, který mi umožní s dětmi pracovat i mimo jejich školy.

Během dvoudenních závodů bývá na Katlově doslova našlapáno. Jak to tady žije přes rok?

Katlov se dostává do podvědomí lidí více a více, a to nejenom mezi rybáře. Sjíždí se k nám lidi z celé republiky a užívají si okolí celého jezera. Mám velkou radost, protože více než padesát procent všech návštěvníků jezera Katlov jsou zahraniční turisté. Podařilo se nám něco, co si troufám tvrdit, že jinde v republice nemá obdoby. Jsem na Katlov hrdý a už čtyři roky je to můj pravý domov.

Kdy bude svatba s Eliškou Bučkovou? A bude na Katlově?

Vždy jsem si velmi chránil své soukromí. Netoužil jsem být slavný, ani známý. Ono to vlastně přišlo samo jako vedlejší produkt mé práce. V mé práci budu pokračovat a vše ostatní se jednoho dne určitě dozvíte.

