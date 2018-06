Exposlanec by se chtěl stát starostou Kutné Hory

Kutná Hora – Politické strany a uskupení v Kutné Hoře jen pozvolna uvolňují informace o svých kandidátních listinách a všichni si dávají takříkajíc na čas.

Sdílnější dosud byla jen Šance pro Kutnou Horu, která se do předvolebního boje vydá spolu s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Jejich jedničkou a zároveň kandidátkou na starostku bude Silvia Doušová.

Jasno má ale v tuto chvíli i další strana, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM). „Kandidátku do zastupitelstva města Kutná Hora povede sociolog, bývalý poslanec a odborník na veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Klán,“ uvedla zastupitelka Lenka Frankovicová (KSČM). Mezi stěžejními tématy se objevuje zefektivnění veřejné správy, výstavba infrastruktury, řešení problému s arsenem či zvýšení cestovního ruchu a rozvoj rozrůstajících se okrajových částí města.

Pro bývalého poslance Jana Klána nejsou komunální volby přitom ničím novým. Dvakrát neúspěšně kandidoval do zastupitelstva obce v Záboří nad Labem. „Ani jednou jsem nebyl vedoucí kandidátky,“ uvedl Jan Klán (KSČM) s tím, že zda se mu podaří v Kutné Hoře uspět, je na voličích.

„Do Kutné Hory jsem se přestěhoval a tak mohu kandidovat tam, kde mám trvalý pobyt. S tím souvisí i fakt, že kandidovat v Kutné Hoře byl můj cíl již dávno. Mám k tomuto městu osobní vztah,“ uvedl Klán k důvodům, proč do třetice zkouší štěstí v komunálních volbách právě v Kutné Hoře a dodal, že v rámci volebního programu představí KSČM v srpnu Kutnohorský manifest, který bude obsahovat všechny problémové oblasti města s nástinem jejich řešení.

Kandidatura Jana Klána ale v mnohých Kutnohořanech vyvolává rozporuplné reakce. Jedni ho nepovažují za Kutnohoráka a jeho přestěhování vnímají jen jako kalkul, druzí zase rádi připomínají aféru, kterou se Klán „proslavil“ krátce po svém zvolení do Poslanecké sněmovny PČR. Tehdy na jisté na internetové seznamce prozrazoval velmi intimní informace ze svého života. „Já myslel, že už si na to nikdo nevzpomene, ale je vidět, že internetové vyhledávače prozradí i staré věci. Nemám se za co stydět. V životě se stane sousta horších věcí. Zmiňovaná aféra byla jen mediální bublinou a utvářela se na základě mé mladické nerozvážnosti,“ uvedl k události Jan Klán s tím, že je to nic proti aférám jiných politiků a nemyslí si, že by hod aféra nějak významně poškodila.

Po volbách v roce 2014 do zastupitelstva v Kutné Hoře za KSČM usedli dva kandidáti – Lenka Frankovicová a Milan Krčík. Oba se na kandidátní listině objeví znovu, podle Klána ale do předvolebního boje zasáhnou i nové, mladé tváře.